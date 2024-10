Apertura speciale fino alle 21:30 per la giornata di Halloween insieme ai famosi draghi di Leolandia, attrazioni, live show e un mega spettacolo colorato che sarà acceso dai più piccoli

Capriate San Gervasio, 21 ottobre 2024 – Torna la magia di HalLEOween a Leolandia, 200.000 metri quadri di spettacoli live, giostre e momenti divertenti, sotto la protezione di Argo e degli altri mitici draghi del parco, insieme ai migliori personaggi dei cartoni animati, pronti ad entusiasmare i bambini, ma anche i genitori. Halloween a Leolandia: grandi e piccini daranno vita ad un super spettacolo finale il 31 ottobre grande festa in maschera, per vivere uno speciale Halloween da veri protagonisti: tanti giochi e magie per tutta la famiglia, con parco aperto fino alle 21:30.

Gli spettacoli inizieranno dal mattino con una super accoglienza: il welcome show “Benvenuti a HalLEOween”, seguito da “Leo e il Segreto di Halloween” sul Palco Minitalia, in cui il protagonista, non riuscendo nei suoi numeri di illusionismo, chiederà aiuto ad una strega fatata. Da non perdere il musical “Le Streghe della Luna” e il nuovo show acrobatico “L’Oracolo della Magia” sul Palco Pirati, dedicato alla strega Amira, alle prese con alcuni incantesimi dall’esito imprevisto! Al tramonto, la divertentissima parata di HalLEOween è pronta a sorprendere tutti, insieme al cast artistico di Leolandia al gran completo, e per rendere ancora più magico quest’evento, il truccabimbi è a disposizione per un look da paura. A Cowboy Town, tra un volo su Wild Avvoltoi e un giro sul Mine Train, i piccoli potranno partecipare alla pesca dal pentolone incantato e trovare un dolcetto o… un divertente scherzetto da fare a mamma e papà! Imperdibile anche il caratteristico street food di HalLEOween: zucchero filato, churros, mele caramellate, marshmallow da scaldare sul fuoco, bretzel e, per la pausa pranzo, le specialità della cucina del territorio.

Giovedì 31 ottobre, i bambini potranno aiutare la strega più potente della Luna a trovare gli ingredienti della pozione che, uniti al soffio stregato del drago Argo, innescheranno un meraviglioso incantesimo per la notte di Halloween. Ci sarà dunque bisogno dell’aiuto di tutti in una vera e propria caccia al tesoro tra maghi, streghette e fantasmini: muniti di uno speciale libro degli incantesimi, grandi e piccini dovranno risolvere 6 enigmi per ricevere la propria bacchetta magica colorata e diventare protagonisti della notte di HalLEOween. Un’intera giornata di avventure, fino al grande spettacolo di fuochi di artificio che chiuderà i festeggiamenti e che per la prima volta sarà interattivo, comandato direttamente dai bambini, proprio grazie alla loro bacchetta magica: ad ogni colore fatato che solleveranno verso il cielo, un effetto pirotecnico dello stesso colore dipingerà l’orizzonte, per un pieno di meraviglia, emozioni e indimenticabili ricordi.

Com. Stam. + foto