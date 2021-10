HALLOWEEN DA BRRRIVIDO a Castel Guelfo The Style Outlets

Nel weekend una speciale promozione e tantissimi appuntamenti gratuiti, per bambini e non solo

Quest’anno, nell’ultimo weekend di ottobre, Castel Guelfo The Style Outlets, organizza tantissime attività e laboratori creativi per festeggiare Halloween.

Un’iniziativa che si inserisce nella strategia della società di gestione NEINVER – player tra i leader in Europa – sempre più votata alla valorizzazione dell’esperienza di visita e dell’entertainment presso i propri centri, per andare incontro al desiderio delle persone di tornare a una ritrovata socialità, in totale sicurezza e potendo contare su ampi spazi all’aperto.

Il programma è ricchissimo. Nella “Factory Delle zucche”, i piccoli visitatori potranno divertirsi a decorare e colorare spaventosissime zucche, mentre nel “Photoset da Urlo!” una scenografia in pieno stile Halloween accoglierà le famiglie per scattare una foto ricordo da paura. Per entrare completamente nel mood della festa, gli ospiti del centro potranno farsi truccare da zucche, mostri e fantasmi nel laboratorio di face painting. In programma anche uno show di “Carve Pumpkin Art” in cui un intagliatore di zucche professionista creerà simpatici personaggi che lasceranno tutti a bocca aperta.

Le sorprese non finiscono qui… in tutto il centro, hostess vestite da streghe distribuiranno caramelle a tutti bambini per addolcire il weekend più horror dell’anno.

Per gli adulti, invece, dal 30 ottobre al 1° novembre presso Castel Guelfo The Style Outlets ci sarà la promozione “sconti da brivido”, con tante offerte sulle collezioni autunno/inverno nei negozi aderenti. Inoltre, per l’occasione, chi effettuerà un acquisto riceverà una cartolina che garantirà un ulteriore sconto del 20% tornando a fare shopping nel centro dal 5 al 15 novembre.

Tutte le informazioni sugli orari dei laboratori e delle attività di intrattenimento sono disponibili al link https://bit.ly/3BgxBv8.

La partecipazione è gratuita e non è richiesta prenotazione. Tutte le attività sono organizzate nel rispetto della normativa vigente.

Com. Stam.