Hanno spento gli incendi al Parco del Vesuvio Domani all’Ars la premiazione dei volontari della Protezione civile

Palermo – Con dedizione e spirito di servizio si sono distinti nella campagna di spegnimento degli incendi che hanno colpito in agosto il Parco Nazionale del Vesuvio.

Sono i volontari delle associazioni della Protezione civile che domani pomeriggio verranno premiati nell’ambito di un’iniziativa promossa da Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars, in collaborazione con il dipartimento regionale della Protezione Civile, guidato dal dirigente generale Salvatore Cocina.

La cerimonia si svolgerà:

domani, 11 settembre

alle 16,30

all’Ars, (sala Pio La Torre)

Parteciperanno i rappresentanti delle principali associazioni della Protezione civile, il deputato questore della Lega all’Ars, Vincenzo Figuccia e il dirigente generale del dipartimento regionale della Protezione Civile, Salvatore Cocina.

