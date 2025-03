Venerdì 21 marzo, solo per una notte, la magia e il potere narrativo della musica di Hans Zimmer sono pronti a conquistare il pubblico di tutto il mondo con un’esperienza cinematografica indimenticabile:

Hans Zimmer & Friends: Diamond in the Desert, il film evento che cattura la straordinaria performance dal vivo di alcune delle più famose ed epiche composizioni di Zimmer, tra cui le musiche di Dune, Il Gladiatore, Interstellar, Il Re Leone.

Nell’iconica Coca-Cola Arena di Dubai e nella cupola stellata di Al Wasl Plaza a Expo City Dubai, decenni di capolavori cinematografici prendono vita grazie ai musicisti della band con cui da sempre Zimmer collabora e grazie a un’orchestra internazionale d’eccellenza. Dalle dune del deserto arabo alle altezze del Jumeirah Burj Al Arab, queste esibizioni offrono un’esperienza intima e unica delle più amate e rinomate colonne sonore di Zimmer. L’elenco delle sale che parteciperanno all’evento è disponibile su hanszimmerfilm.com e nexostudios.it.

Con conversazioni con Billie Eilish, Sir Christopher Nolan, Denis Villeneuve, Finneas, Jerry Bruckheimer, Johnny Marr, Pharrell Williams, Tanya Lapointe, Timothée Chalamet e Zendaya, e diretto da Paul Dugdale, vincitore di un Emmy e più volte nominato ai Grammy, con Jerry Bruckheimer in veste di produttore esecutivo, Hans Zimmer & Friends: Diamond in the Desert offre agli spettatori un raro sguardo sul processo creativo di Zimmer, esplorando l’impulso alla creazione e le storie che stanno alla base delle sue collaborazioni più strette e durature.

Hans Zimmer ha dichiarato: “Il tour Hans Zimmer Live è stata una delle esperienze più emozionanti della mia carriera e sono entusiasta di proporla al pubblico dei cinema di tutto il mondo con Diamond in the Desert. Vedere queste composizioni trasformarsi dalle loro origini sul grande schermo allo spettacolo dal vivo e poi di nuovo al grande schermo è una gioia. Spero che il pubblico apprezzi questo sguardo dietro le quinte, tanto quanto noi ci siamo divertiti a realizzarlo”.

Paul Dugdale ha aggiunto: “È stato un piacere e un onore collaborare con Hans Zimmer a questo film e un’opportunità straordinaria ed entusiasmante per comporre immagini su una tavolozza così varia e ampia di musica e performance. La portata e l’ampiezza di questo film testimoniano l’entusiasmo infinito di Hans, il suo impegno per la visione condivisa e l’ambizione di presentare le sue più grandi composizioni di sempre. La sua fiducia nei nostri confronti è stata incommensurabile e sono incredibilmente orgoglioso di aver fatto parte di un team tanto creativo e di un progetto così pionieristico”.

Marc Allenby, CEO di Trafalgar Releasing, ha spiegato: “Come ammiratori di lunga data del lavoro di Hans Zimmer, siamo orgogliosi di portare la sua ambiziosa esperienza concertistica nei cinema di tutto il mondo. Con le indimenticabili esecuzioni dal vivo delle sue iconiche colonne sonore e le conversazioni con alcuni dei più grandi nomi dello spettacolo, il film saprà conquistare il pubblico internazionale e il grande schermo offrirà il palcoscenico perfetto per questo straordinario spettacolo”.

Issam Kazim, CEO della Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (Visit Dubai), ha commentato: “Negli ultimi anni, Hans Zimmer ha instaurato un forte legame con Dubai, emozionando il pubblico con una serie di concerti memorabili, traendo ispirazione creativa dal paesaggio, la cultura e il patrimonio della città. Come Hans Zimmer, anche Dubai è in grado di conquistare persone di ogni età, cultura e nazionalità. È significativo che Zimmer abbia scelto Dubai come sfondo per il suo primo documentario, una collaborazione unica nel suo genere che celebra questa destinazione. Considerando che la sua musica è profondamente legata al mondo del filmmaking, è meraviglioso che queste straordinarie esibizioni dal vivo possano ora essere apprezzate sul grande schermo in tutto il mondo. Dubai si conferma lo scenario ideale per rendere omaggio a un artista eccezionale, alla sua prestigiosa orchestra e ai suoni unici che ha creato in città.”.

L’evento è distribuito in esclusiva nei cinema italiani da Nexo Studios con i media partner Radio Capital e MYmovies.

Com. Stam. + foto