Happy love day 2024 nei Consultori Familiari. Il 23 settembre Open day su benessere sessuale e fertilità

Una occasione per informare e favorire una maggiore consapevolezza individuale e comunitaria sulla prevenzione, sulla fertilità e sul benessere sessuale come parte integrante del benessere complessivo della persona.

CATANIA – Il prossimo 23 settembre il Servizio Materno Infantile dell’Asp di Catania organizza l’Happy love day 2024, una giornata nei Consultori familiari dedicata alla promozione della salute sessuale e riproduttiva.

L’iniziativa, che vede il coinvolgimento di tutti i Consultori familiari dell’Asp di Catania, si propone, sulla formula dell’open day, come una occasione per informare e favorire una maggiore consapevolezza individuale e comunitaria sulla prevenzione, sulla fertilità e sul benessere sessuale come parte integrante del benessere complessivo della persona.

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce la salute sessuale come «uno stato di benessere fisico, emotivo, mentale e sociale legato alla sessualità; non […] semplicemente l’assenza di malattia, disfunzione o infermità. La salute sessuale richiede un approccio positivo e rispettoso alla sessualità e alle relazioni sessuali, nonché la possibilità di avere esperienze sessuali piacevoli e sicure, libere da coercizione, discriminazione e violenza. Affinché la salute sessuale possa essere raggiunta e mantenuta, i diritti sessuali di tutte le persone devono essere rispettati, protetti e realizzati».

L’Happy love day 2024 rappresenta anche un’occasione per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione, abbattere i tabù e rendere consapevoli, soprattutto i più giovani, dei rischi che possono derivare da malattie sessualmente trasmissibili.

Nel corso della giornata le equipe multidisciplinari dei Consultori familiari, composte da ginecologi, psicologi, assistenti sociali e ostetriche, svolgeranno le diverse attività in programma: prevista la proiezione di video e confronti sulla salute sessuale e riproduttiva.

Presentare i servizi offerti dai Consultori familiari

Con questa nuova iniziativa, che segue l’Happy family day 2024, del 15 maggio di questo anno, continua la campagna di promozione della salute e di corretti stili di vita realizzata dai Consultori familiari attraverso gli open day. È una opportunità per presentare i servizi dei Consultori familiari istituiti a tutela della salute della donna, più globalmente intesa e considerata nell’arco dell’intera vita, a tutela della salute dell’età evolutiva e dell’adolescenza e delle relazioni di coppia e familiari.

Attività e servizi anche per i giovani

Per gli adolescenti, nei Consultori sono organizzati degli incontri all‘interno dello “Spazio Giovani” e vengono proposti interventi rivolti alla prevenzione del disagio e delle problematiche relative alla crescita e alla socialità, alla sessualità e alla procreazione responsabile, alla conoscenza e al rispetto del proprio corpo e della propria identità.

Nello scorso anno scolastico più di 2000 giovani studenti della provincia hanno partecipato alle attività del Progetto “Trust your body and follow me – Ascolta il tuo corpo e seguimi” per promuovere la conoscenza dei Consultori Familiari e coinvolgerli attivamente nelle azioni di prevenzione e di promozione della salute. Per loro, in ogni Consultorio familiare,

I Consultori familiari e la prevenzione oncologica

I Consultori familiari sono importanti porte d’ingresso per la prevenzione, in particolare per i percorsi di screening oncologico del tumore del collo dell’utero. Nel 2023, complessivamente sono state effettuate circa 20.000 prestazioni.

Per maggiori informazioni visitare il sito aspct.it nelle pagine dedicate all’UOC Coordinamento territoriale materno-infantile o ai Consultori Familiari.