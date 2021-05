MILWAUKEE – Harley-Davidson presenta Icons Collection, un programma annuale che propone modelli a produzione limitata, progettati per elevare le forme tradizionali e celebrare l’American Way, rivisitando le linee del classico design Harley-Davidson ed esplorando idee che rappresentano il futuro dello stile motociclistico.

Per la collezione Icons verranno presentati uno o due modelli all’anno, con una sola produzione per ogni modello. La produzione di quel modello non sarà mai più ripresa o ripetuta.

Ogni motocicletta Icons Collection sarà un modello unico numerato e l’acquirente riceverà un certificato di autenticità.

“Con The Hardwire ci siamo impegnati a introdurre una serie di modelli in linea con la nostra strategia di incrementare la Desirability e promuovere l’eredità di Harley-Davidson.” ha spiegato Jochen Zeitz, presidente e CEO di Harley-Davidson. “Con questo concetto ben chiaro in mente sono orgoglioso di mostrarvi la nuova limited edition Icons Collection, una incredibile serie di interpretazioni di modelli di serie che guardano al nostro lungo passato e al nostro radioso futuro.”

Il primo gioiello Icons

Harley-Davidson® Icons Collection debutterà con l’introduzione del modello Electra Glide® Revival™: una classic retrò per i nostalgici che desiderano guidare una moto dallo stile distintivo e senza tempo. La produzione globale del modello Electra Glide Revival sarà limitata a un’unica serie di 1.500 esemplari, che raggiungeranno i concessionari ufficiali Harley-Davidson a inizio maggio al prezzo di €31.300 (franco concessionario).

Lo stile del modello Electra Glide Revival è ispirato all’Electra Glide del 1969, la prima moto Harley-Davidson disponibile con una carenatura batwing. La carenatura è diventata un’icona – spesso imitata – dello stile Harley-Davidson. La sua linea è un’identificazione immediata di diversi modelli Harley-Davidson e il suo design è spesso ripreso nei modelli attuali. Nel 1969 la carena anteriore e le borse erano in fibra di vetro stampata bianca; l’Electra Glide Revival replica quel look con una finitura verniciata in Birch White. Completano il look il medaglione del serbatoio ispirato al periodo e la scritta Electra Glide sul parafango anteriore. L’Electra Glide® Revival™ verrà proposta in un’unica opzione colore, ispirata alla colorazione originale del 1969: il serbatoio bicolor Hi-Fi Blue e Black Denim, diviso da una striscia Birch White, con vernice Hi-Fi Blue sui parafanghi e sui fianchetti laterali.

“Viviamo in un’epoca molto dinamica, in cui ognuno di noi sperimenta un cambiamento costante“, dichiara Brad Richards, vicepresidente styling e design Harley-Davidson. “Electra Glide Revival è un’oasi in questa turbolenza quotidiana, un modo per ricollegarsi al DNA Harley-Davidson che ha creato il Grand American Touring“.

I punti salienti del design del modello Electra Glide Revival includono una sella monoposto rifinita in bianco e nero con profilo cromato, montata su una sospensione regolabile a molle, proprio come i modelli FL Harley-Davidson degli anni ’60 – una caratteristica funzionale che conferisce comfort al rider. I cerchi in acciaio cromato e gli ampi pneumatici a fascia bianca contribuiscono al look retrò, così come la cromatura dei profili sul parafango anteriore, i telai delle borse laterali, sulla cover del filtro dell’aria Ventilator, sui i coperchi della forcella e sulle luci ausiliarie. Lo stile old school che non tramonta mai non è mai stato così bello.

Milwaukee Eight® 114

Il modello Electra Glide Revival è alimentato da un motore Milwaukee-Eight 114 V-Twin che offre stimolanti prestazioni e il classico look-sound-feel Harley-Davidson.

● Cilindrata: 1.868 cc

● Coppia: 160 Nm a 3250 giri/minuto.

● Testata a quattro valvole (due di scarico e due di aspirazione per testa, otto in totale); l’aumento del flusso d’aria attraverso il motore contribuisce alla produzione di potenza.

● Doppie candele per una combustione più completa e per massimizzarne potenza ed efficienza.

● La trasmissione Cruise Drive® a 6 velocità riduce i giri del motore a velocità autostradali per migliorare il risparmio di carburante e il comfort del rider.

Caratteristiche del modello Touring Harley-Davidson

Electra Glide Revival si presenta con uno stile classico, ma il suo design e la sua tecnologia sono assolutamente moderni. La base del modello Electra Glide Revival è il telaio Harley-Davidson Touring dal design rigido per sostenere il peso di rider, passeggero e bagagli e per gestire la potenza dell’attuale motore. L’intero telaio è stato progettato per percorrere lunghe distanze. Una singola manopola regola idraulicamente il precarico degli ammortizzatori posteriori con una tecnologia a emulsione, per una guida e un controllo ottimali. Le forcelle da 49 mm con tecnologia “dual bending valve” offrono caratteristiche di smorzamento lineare per assicurare una guida fluida.

La classica carenatura aerodinamica Bat Wing ad “ali di pipistrello” presenta un parabrezza alto e trasparente e prese d’aria Split Stream che limitano le turbolenze alla testa del pilota.

Il cruise control elettronico fa mantenere una velocità di crociera costante sui lunghi viaggi, mentre un faro alogeno e le luci ausiliarie a incandescenza forniscono un’illuminazione eccezionale e mantengono al contempo lo stile retrò del modello Revival.

Il sistema Boom!™ Box GTS infotainment, con touch screen a colori alimenta due altoparlanti montati sulla carenatura, dispone di una navigazione avanzata e di comandi manuali e vocali (se accoppiato con un auricolare compatibile) in aggiunta all’applicazione Android Auto™ e la compatibilità software Apple CarPlay®.

Di serie anche Harley-Davidson RDRS Safety Enhancements, RDRS, ovvero un insieme di tecnologie progettate per abbinare le prestazioni della moto alla trazione disponibile in fase di accelerazione, decelerazione e frenata, tra cui:

● Sistema frenante antibloccaggio potenziato in curva (C-ABS)

● Frenata combinata in curva con collegamento elettronico (C-ELB)

● Sistema di controllo della trazione in curva (C-TCS)

● Sistema di controllo dello slittamento della coppia in rilascio (DSCS)

● Assistenza alle partenze in salita – Hill Hold Control (HHC)

Per saperne di più sulla Harley-Davidson Icons Collection e sul modello Electra Glide Revival, visita http://h-d.com/icons

Harley-Davidson Motor Company®

Harley-Davidson, Inc. è la società madre di Harley-Davidson Motor Company e Harley-Davidson Financial Services. Dal 1903 Harley-Davidson Motor Company realizza i sogni di chi aspira alla libertà più autentica producendo moto cruiser, custom e touring, organizzando esperienze di guida ed eventi e proponendo una linea completa di ricambi, accessori e merchandising originali, attrezzatura e abbigliamento.

Per ulteriori informazioni:www.h-d.com.

