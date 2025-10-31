Hashish in un’abitazione fatiscente: i Carabinieri arrestano un 22enne catanese

Catania centro Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante

hanno tratto in arresto un giovane di 22 anni residente nel capoluogo etneo, disoccupato, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’attività è scaturita da un’attività info-investigativa che ha portato i militari a sospettare la presenza di un deposito di sostanze stupefacenti in un’abitazione del centro città. Per riscontrare le loro ipotesi, i Carabinieri hanno perciò predisposto un mirato servizio di controllo a distanza, in modalità “discreta”, che ha consentito loro di individuare il ragazzo poi arrestato. Dopo averlo seguito e visto entrare più volte in un’abitazione del centro nei pressi di piazza Lanza, i militari dell’Arma hanno fatto scattare il blitz, effettuando una perquisizione domiciliare.

Nel corso dell’intervento, gli investigatori hanno scovato, nascosto in uno zaino che era stato riposto nella camera da letto, un panetto di hashish del peso di 25 grammi e un bilancino di precisione. Nei diversi ambienti della casa, che si trovavano in pessime condizioni igienico sanitarie, è stato recuperato anche materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, tra cui un secondo bilancino e numerosi sacchetti in plastica, oltre a residui di marijuana e hashish. L’ispezione ha confermato che non si trattava di un’attività occasionale, perché in quell’appartamento c’erano evidenti segni di detenzione e manipolazione di droghe.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il 22 enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.