HEAR/T Ascoltarti ci sta a cuore a Forum Palermo un servizio innovativo per le persone sorde

Si basa sull’inclusione, sull’integrazione e sull’accessibilità il progetto “Hear/T. Ascoltarti ci sta a cuore” che Forum Palermo ha attivato all’interno del centro commerciale.

Hear/T è un servizio di video-interpretariato simultaneo in lingua dei segni (LIS), il primo in tutta la Sicilia, che si può gestire in autonomia utilizzando lo smartphone; per far sì che il servizio funzioni, l’utente, sia la persona sorda che il personale del centro commerciale, deve attivarlo inquadrando il QR-Code, che si trova sulle vetrofanie e locandine all’interno della galleria, o collegandosi al sito web di Forum Palermo www.forum-palermo.it dove c’è un link dedicato. Una volta effettuato l’accesso, basterà avviare una videochiamata con un operatore per avere assistenza e traduzione in lingua dei segni LIS.

Si tratta, dunque, di un servizio innovativo per le persone sorde che rende più semplice e immediato il dialogo con gli esercenti di Forum Palermo. Un modo semplice e veloce per richiedere, ma anche per rispondere, basandosi sull’ascolto attivo, informazioni sui prodotti da acquistare, assistenza in caso di emergenza, per qualunque tipo di necessità, o ancora per poter dialogare, abbattendo così le barriere della comunicazione e garantendo sicurezza, integrazione e accessibilità, con altri visitatori del centro commerciale. Hear/T non solo è utile per lo shopping ma anche per comunicare con gli avventori dei ristoranti, con chi ama fermarsi per dei momenti di relax nelle piazze del centro commerciale, o per partecipare e avere maggiori informazioni sugli eventi promossi da Forum Palermo, come mostre, attività ricreative e laboratori socio-didattici.

Chi vuole raggiungere lo Shopping Center con un mezzo pubblico, a basso impatto ambientale, potrà utilizzare la Linea 1 del Tram che parte dalla Stazione Centrale e raggiunge Roccella, la fermata si trova all’interno del parcheggio del centro commerciale.

