HelloFly annuncia il nuovo volo Palermo-Malta

HelloFly, compagnia maltese che opera in collaborazione con i migliori vettori europei sul mercato, arricchisce ulteriormente la programmazione della stagione estiva 2024 con un’importante new entry presentata durante una conferenza stampa organizzata presso il Malta International Airport.

A partire dal 28 giugno e fino alla prima settimana di ottobre, gli scali di Palermo e Malta saranno collegati due volte a settimana (giovedì e domenica), con una terza frequenza aggiuntiva di lunedì prevista per tutto il mese di agosto. Ad operare sarà un aeromobile DHC-8/Q400 da 78 posti del vettore partner maltese Luxwing.

«Una nuova rotta strategica per la Summer 2024, quella tra il capoluogo siciliano e l’isola di Malta – spiega Teodosio Longo, fondatore e Presidente di HelloFly – che si aggiunge alle altre, non meno importanti, preannunciate già in occasione dello scorso TTG di Rimini». Tutti i venerdì da fine giugno ai primi di ottobre, infatti, Lampedusa sarà collegata agli scali di Bari, Perugia e Malta con comodi operativi settimanali a supporto anche della programmazione dei tour operator e delle agenzie di viaggi pugliesi, umbri e maltesi.

Di recente, HelloFly è stata protagonista anche dell’ultima edizione della Borsa Internazionale del Turismo di Milano con una presenza attiva presso lo stand delle Isole Pelagie ed un intervento come speaker del CEO Teodosio Longo sul palco dello stand della Regione Siciliana, in occasione di uno dei talk in agenda durante la giornata inaugurale.

“Cresce l’offerta dei voli per la stagione estiva 2024 dall’aeroporto di Palermo, una stagione che si preannuncia ricca di collegamenti – dichiara Salvatore Burrafato, Presidente di Gesap, società di gestione dell’Aeroporto Internazionale Falcone Borsellino di Palermo – Condividiamo con piacere l’annuncio della compagnia HelloFly, che mette in pista il nuovo volo per Malta”.

