Hempel World Cup Allianz Regatta 2022: Medal Race per tutte le classi in attesa dei Kite domenica

Giornata conclusiva per tante classi in gara: 470, 49er, 49erFX, ILCA 6. L’Italia non coglie medaglie ma riesce a piazzare nelle Medal Race tanti equipaggi che sfruttano la tappa di Coppa del Mondo per fare esperienza e testare la loro condizione in rapporto agli altri equipaggi in gara. Domani i kite piazzano tutti gli azzurri nelle Final Series: ben messi gli uomini, situazione difficile per le donne, ma con la nuova formula tuttoipossono ambire a una medaglia.

470 Mix

Classifica finale:

1° Mermod – Siegenthaler (SUI)

2° Charlwood – Catt (AUS)

3° Okada – Yoshioka (JPN)

Gli italiani in gara:

6° Di Salle – Festo (ITA)

7° Berta – Izzo (ITA)

9° Totis – Linussi (ITA)

Le dichiarazioni dei protagonisti:

Elena Berta: “Oggi abbiamo concluso una discreta Medal Race. Il nostro equipaggio è ancora in via di rodaggio, sappiamo dove lavorare ma ovviamente il tempo a disposizione per adesso è stato poco. Queste uscite ci danno la misura dei progressi che stiamo facendo e di questi siamo soddisfatti. Abbiamo una buona velocità in bolina, dobbiamo assolutamente lavorare, invece, su quella di poppa. Facciamo tesoro di quanto fatto in questa prova di Coppa del Mondo e siamo pronti per nuove sfide.”

Benedetta Di Salle: “Per noi è stata una regata sperimentale nella quale mettersi alla prova con gli altri equipaggi mix – cosa che non avevo ancora fatto – e capire come sono cambiate le condizioni. Devo dire che mi sono divertita molto, abbiamo avuto buoni spunti e con il prodiere diverso da quello di Palma abbiamo dovuto prendere un po’ le misure. L’importante era provare a regatare puliti, facendo cose facili con precisione e provare a divertirci senza obiettivi specifici al momento. Il tutto ha funzionato abbastanza bene,”

Il tecnico FIV Gabrio Zandonà: “Giornata partita in salita perché i nostri tre equipaggi alla prima bolina erano attardati, ma sono stati bravi a recuperare e a dare continuità alle prestazioni settimanali. La squadra ha lavorato bene, ci sono margini di miglioramento e credo che questa regata abbia aiutato a capire certe peculiarità che abbiamo e certi limiti su cui dovremo lavorare.”

49er

Classifica finale:

1° Lambriex – Van De Werken (NED)

2° Dickson – Waddilove (IRL)

3° Bildstein – Hussl (AUT)

Gli italiani in gara:

9° Ferrarese – Chistè (ITA)

15° Anessi – Gamba (ITA)

21° Crivelli Visconti – Calabrò (ITA)

Le dichiarazioni dei protagonisti:

Simone Ferrarese: “Oggi abbiamo disputato un Medal Race all’attacco, non avevamo nulla da perdere e volevamo metterci alla prova. L’abbiamo conclusa al sesto posto rimanendo un po’ risucchiati dal gruppo dopo la prima bolina che avevamo girato secondi. Questa regata ci ha permesso di fare un punto sulla nostra preparazione e capire ancor di più su cosa lavorare per migliorarci. Siamo soddisfatti e non vediamo l’ora di ritornare in acqua.”

Il tecnico FIV Gianmarco Togni: “Oggi Medal Race abbastanza difficile perché il vento era sui 16 nodi e c’era una bella onda. Ferrarese – Chistè si sono giocati fino alla fine le loro possibilità dimostrandosi comunque molto bravi anche in questa circostanza. Alla fine hanno perso qualche posizione ma devo dire che hanno fatto un bel percorso. Per quanto riguarda Anessi – Gamba – hanno concluso le regate in quindicesima posizione quindi in crescita. Secondo me hanno le potenzialità per crescere più velocemente, devono prenderne coscienza e riuscire a limare dei peccati di gioventù che spesso li frenano. Discorso già affrontato ieri per Crivelli Visconti – Calabrò: hanno avuto un problema che li ha fermati e costretti a una Silver Fleet che hanno dominato in tutte le prove disputate. Le sfortune è meglio che arrivino prima degli appuntamenti importanti. Sono soddisfatto della squadra che mi trovo ad allenare, sono ragazzi seri e con grande voglia di mettersi in gioco e migliorare. Stiamo facendo progressi che possono portarci lontano.”

49erFX

Classifica finale:

1° Van Aanholt – Duetz (NED)

2° Maenhaut – Geurts (BEL)

3° Price – Haseldine (AUS)

Le italiane in gara:

5° Germani – Bertuzzi (ITA)

6° Stalder – Speri (ITA)

7° Omari – Carraro (ITA)

11° Giunchiglia – Schio (ITA)

12° Passamonti – Fava (ITA)

Le dichiarazioni dei protagonisti:

Giorgia Bertuzzi: “Ultimo giorno di Medal Race: iI risultati sono rimasti invariati, anche se avremmo voluto ottenere un risultato migliore. Abbiamo ancora tutta la stagione davanti per migliorare i nostri punti deboli che sono venuti fuori durante questa regata.”

Il tecnico FIV Gianfranco Sibello: “Medal Race impegnativa per il vento sui 16 nodi e onda corta e ripida. I risultati di oggi hanno consolidato la classifica del terzetto italiano che si è collocato tra il quinto e il settimo posto. Abbiamo avuto modo di lavorare su aspetti specifici che sono venuti fuori durante la regata e mi reputo soddisfatto per il cammino che hanno fatto le ragazze. Il bersaglio grosso è il Campionato Europeo di inizio luglio che spero possa trovarci pronti e concreti.”

FORMULA KITE MASCHILE

Sedici prove che producono la seguente classifica:

1° Benoit (FRA)

2° Boschetti (ITA)

3° Pianosi (ITA)

Gli altri italiani in gara:

8° Brasili (ITA)

Le dichiarazioni dei protagonisti:

Lorenzo Boschetti: “Questa è una tappa di Coppa del Mondo che non mi vede in perfette condizioni fisiche. Ho un problemino alla gamba che non mi ha permesso di dare il massimo: incidenti di percorso che capitano e che sto già monitorando per tornare presto al massimo della condizione. Per questo motivo non mi sono sentito di tirare fino alla fine l’ultima prova e ho preferito abbandonare in modo da essere più rilassato per domani visto che la classifica non mi avrebbe penalizzato. Spero donami di poter provare ad attaccare e migliorare il secondo posto, sarà dura ma bisogna provarci.”

FORMULA KITE FEMMINILE

Quattordici prove che producono la seguente classifica:

1° Lammerts (NED)

2° Pulido Borrell (ESP)

3° Zukerman (ISR)

Le italiane in gara:

9° Tomasoni (ITA)

11° Pescetto (ITA)

12° Laporte (ITA)

Le dichiarazioni dei protagonisti:

Sofia Tomasoni: “Giornata abbastanza tranquilla che mi ha permesso di controllare e di non essere costretta a strafare. Purtroppo dopo aver esaurito le possibilità di scarti era fondamentale mantenere una costanza di risultati che mi facesse andare avanti neella competizione. Domani sarò in semifinale a giocarmi la possibilità di meedaglia, sarà molto difficile ma darò il massimo.”

Il Tecnico FIV Simone Vannucci (maschile e femminile): “Giornata positiva sia per gli uomini che per le donne. Viste le situazioni di classifica abbiamo deciso di non forzare con Boschetti che non è al meglio della condizione. Entriamo nella Final Series con tutti e tre i ragazzi che potranno provare ad arrivare a medaglia Anche le ragazze hanno fatto una buona giornata riuscendo a raggiungere le fasi finali. Per loro la situazione è un po’ più difficile ma mi auguro che possano trovare il giusto ritmo.”

ILCA 6

Classifica finale:

1° Karachaliou (GRE)

2° Plasschaert (BEL)

3° Munch (DEN)

Le italiane in gara:

14° Zennaro (ITA)

15° Benini Floriani (ITA)

24° Albano (ITA)

25° Della Valle (ITA)

26° Cattarozzi (ITA)

34° Savelli (ITA)

52° Santorum (ITA)

Le dichiarazioni dei protagonisti:

Il tecnico FIV Egon Vigna: “Giornata conclusiva che registra buone prove da parte delle italiane impegnate nell’ultima regata. Questa tappa della Coppa del Mondo si conclude in crescendo anche se sarà importante trovare solidità di risultati per poter ambire a posizioni di vertice. È necessario lavorare con la squadra per limare tanti difetti che al momento sono ancora presenti. Ci sono cose positive a cui dobbiamo dare continuità in modo da acquisire quell’esperienza che ci consenta di alzare l’asticella. La nuova location della Coppa del Mondo dovrebbe essere qui per i prossimi anni quindi sarà necessario prendere confidenza con. Queste condizioni in modo da essere maggiormente competitivi.”

Elenco completo degli italiani in gara: Team Performance (A, B, C), Sviluppo & Under e presenze a titolo personale

470 MISTO

Elena Berta (Aeronautica Militare) – Jacopo Izzo* (RCC Tevere Remo)

Andrea Totis* (LNI Mandello) – Alice Linussi* (SV Barcola Grignano)

Tecnico FIV presente: Gabrio Zandonà

Presenze a titolo personale:

Benedetta Di Salle* (Marina Militare) – Bruno Festo* (LNI Mandello del Lario)

49er

Marco Anessi* (AN Sebina) – Edoardo Gamba* (FV Malcesine)

Uberto Crivelli Visconti* (Marina Militare) – Giulio Calabrò (Marina Militare)

Simone Ferrarese (CV Bari) – Leonardo Chistè (Aeronautica Militare)

Tecnico FIV presente: Gianmarco Togni

49erFX

Jana Germani (Sirena Trieste) – Giorgia Bertuzzi (FV Malcesine)

Carlotta Omari (Fiamme Gialle) – Sveva Carraro (Aeronautica Militare)

Alexandra Stalder (CV Torbole) – Silvia Speri (Marina Militare)

Tecnico FIV presente: Gianfranco Sibello

Presenze a titolo personale:

Sofia Giunchiglia (CV Sferracavallo) – Giulia Schio (CV Sferracavallo)

Arianna Passamonti* (Nauticlub Castelfusano) – Giulia Fava* (AV Civitavecchia)

FORMULA KITE MASCHILE

Lorenzo Boschetti (CC Aniene)

Alessio Brasili (CV Fiumicino)

Riccardo Pianosi (CV Portocivitanova)

Tecnico FIV presente: Simone Vannucci

FORMULA KITE FEMMINILE

Tiana Laporte* (Chia WC)

Maggie Pescetto (YC Italiano)

Sofia Tomasoni* (WC Cagliari)

Tecnico FIV presente: Simone Vannucci

ILCA 6

Chiara Benini Floriani (Fiamme Gialle)

Giorgia Della Valle* (CV Torbole)

Silvia Zennaro ((Fiamme Gialle)

Tecnico FIV presente: Egon Vigna

Presenze a titolo personale:

Carolina Albano* (Fiamme Gialle)

Federica Cattarozzi (CV Torbole)

Alisè Santorum (Fraglia Vela Riva)

Sara Savelli (Fraglia Vela Riva)

*Atleti Sviluppo & Under

Com. Stam./foto