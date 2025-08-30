High Diving. Porto Flavia, Iffland al comando tra le donne nella prima giornata

Porto Flavia, Iffland al comando tra le donne. Gimeno e Popovici guidano gli uomini. Grande ritorno di Molly Carlson nella prima giornata della Coppa del Mondo di High Diving

Oltre 30 atleti da 17 Paesi si sono lanciati dalla scogliera sul mare di Iglesias: adrenalina, spettacolo e pubblico delle grandi occasioni. Domani la chiusura con la premiazione dei vincitori.

Iglesias (SU), sabato 30 agosto 2025 – Porto Flavia si è trasformata oggi nella “mecca” mondiale dell’high diving. La scogliera a picco sul mare, incastonata nella costa sud-occidentale della Sardegna, ha accolto la World Aquatics High Diving World Cup.

Sono stati oltre 30 gli atleti, provenienti da 17 nazioni, a lanciarsi dal celebre molo sospeso nel vuoto, trasformando il panorama minerario in un’arena naturale senza eguali. Uomini e donne, campioni affermati e giovani promesse hanno condiviso la stessa sfida: affrontare un volo di 27 metri (per gli uomini) e 20 metri (per le donne), in appena tre secondi che valgono tutta una carriera.

Il pubblico ha potuto applaudire i grandi nomi della disciplina: la fuoriclasse Rhiannan Iffland, cinque volte campionessa mondiale, ha chiuso al comando tra le donne con oltre 19 punti di vantaggio sull’americana Lisa Faulkner, seguita dalla connazionale Kaylea Arnett.

Grande attenzione anche su Molly Carlson: la canadese, due volte argento mondiale e tra i volti più amati della disciplina, è tornata in gara in Italia per la prima volta dopo la brutta caduta dalla piattaforma dei 20 metri lo scorso giugno. Nonostante una scelta prudente nella seconda prova, Carlson ha chiuso in quarta posizione, confermando la sua determinazione e conquistando gli applausi del pubblico. La giovanissima Maya Kelly (USA), bronzo mondiale, ha concluso la giornata al nono posto.

Tra gli uomini, spettacolare equilibrio: lo spagnolo Carlos Gimeno e il rumeno Constantin Popovici hanno chiuso a pari merito in testa, seguiti dal veterano Gary Hunt, a soli 2,45 punti di distanza. Più staccato l’americano James Lichtenstein, campione del mondo in carica, al quarto posto.

Per un’intera giornata Porto Flavia non è stata solo lo scenario di una sfida sportiva, ma il simbolo dell’incontro tra adrenalina, natura e cultura. Con il Mediterraneo a fare da specchio ai tuffi e le scogliere come cornice scenografica, la Sardegna ha scritto una pagina indimenticabile nella storia dello sport estremo.

Domani, domenica 31 agosto, la competizione proseguirà con nuove emozioni e la premiazione dei vincitori.

PROGRAMMA GARE

• Domenica 31 agosto

• Round 3 e 4 uomini e donne: 11.00 – 13.00

• Cerimonia di premiazione: 13.45

Com. Stam. + foto