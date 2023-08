History  Top 10. I più grandi della storia La nuova serie in otto episodi condotta da Peyton Manning

E’ stato più spericolato Evel Knievel o Henry Houdini? E’ stata più importanta l’invenzione di internet o quella della carta stampata?

Nella nuova serie Top 10. I più grandi della storia, in esclusiva su History Channel dal 22 agosto alle 21.150 (411 di Sky), la star del football Peyton Manning chiederà a più di 100 esperti in diverse categorie di stilare le top 10 dei migliori, dai più audaci ai più innovativi nel loro campo, dallo sport all’informatica, fino al mondo dei giocattoli, utilizzando tre soli criteri di valutazione: innovazione, impatto, eredità culturale. Classifiche divertenti che accendono il dibattito tra personalità d’eccezione: il primo episodio vede tra i commentatori Bob Costas, l’ex giocatore ed emittente della MLB Steve Lyons, e giornalisti sportivi come Jack McCallum e altri, che ripercorrono la storia dei primi dieci stadi di tutti i tempi; alcuni sono ricordati per la loro grandezza, come il Superdome di Los Angeles, per gli eventi spettacolari che hanno ospitato, come Wembley che ha fatto da palcoscenico al Live Aid nel 1985, oppure come l’Astrodome, che vide sfidarsi nel 1973 nella cosiddetta battaglia dei sessi Bobby Riggs e Billy Jean King; ancora, il Madison Square Garden, nel quale Marylin Monroe intonò Happy Birthday per il Presidente Kennedy; o Fenway Park, Wimbledon, il Los Angeles Coliseum e il Comiskey Park. Il Colosseo? Solo secondo nella classifica, che vede in testa lo Yankee Stadium.

Com. Stam. + foto

A+E NETWORKS ITALIA

A+E Networks Italia, sede italiana di A+E Networks EMEA, è la media company che distribuisce due canali tematici sul territorio italiano: HISTORY Channel, il canale che racconta le storie che cambiano la Storia, trasmesso in Italia dal 2003, e Crime+Investigation, il primo canale italiano interamente dedicato al real crime. I canali lineari sono distribuiti su Sky e NOW assieme al contenuto fruibile in versione on demand. Sulle piattaforme streaming Amazon Prime Video Channels e Mediaset Infinity+ (SVOD) sono distribuiti i marchi HISTORY Play e Crime+Investigation Play. Sulle principali piattaforme di streaming è distribuita l’offerta audio dedicata al real crime di Crime+Investigation Podcast. A+E Networks Italia fa parte di Hearst Corporation, media company globale con sede a New York che offre un’ampia gamma di piattaforme e contenuti per l’intrattenimento, dalle reti televisive ai siti web, dai magazine all’home video, fino al gaming e ai software educativi.