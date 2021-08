La nota azienda di abbigliamento H&M recluta personale. Oltre alle offerte di lavoro, è possibile imbattersi anche in offerte di stage retribuiti per giovani, interessati ad acquisire esperienza professionale

Il marchio nasce in Svezia, nel 1947, come negozio di abbigliamento femminile, ma oggi è uno dei più grandi negozi a livello internazionale nel settore della moda, sia per uomo che per donna. Conta più di 4000 negozi in tutto il mondo, di cui oltre 150 solo in Italia, in ben 18 regioni differenti.

Per l’Italia, l’azienda ricerca personale da inserire presso i punti vendita presenti in Veneto, Liguria, Trentino Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Sicilia, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Marche, Lazio, Umbria e Puglia.

I profili professionali richiesti sono:

Sales Advisor;

Department Manager;

H&M online transport coordinator;

Store Manager;

H&M Visual Merchandiser Manager;

H&M Business Tech.

Non è indicata una data per inviare le candidature ma suggeriamo di farlo nel più breve tempo possibile. Per altre informazioni cliccare qui.

Com. Stam./foto fonte Informa Giovani