“Ho ragione lei”: i The Coniugi debuttano a teatro il 30 aprile al Golden di Roma

Dopo aver conquistato il web con le loro irresistibili gag sulle dinamiche di coppia, i The Coniugi arrivano finalmente a teatro con il loro primo spettacolo dal vivo: Ho ragione Lei.

L’appuntamento è per mercoledì 30 aprile alle ore 21 al Teatro Golden di Roma, per una serata all’insegna delle risate, della complicità e – perché no – di qualche verità scomoda sull’amore e la convivenza.

Alina Person e Simone Gallo, coppia sul palco e nella vita, portano in scena situazioni esilaranti e sketch comici che raccontano il dietro le quinte della vita insieme: battibecchi, tenerezze, manie e piccoli compromessi che chiunque, almeno una volta, ha vissuto. In Ho ragione Lei il pubblico ritroverà tutto l’umorismo dei loro video virali, ma con una marcia in più: l’energia e l’autenticità del live.

«L’idea nasce dalla voglia di portare in teatro, la nostra vera casa, le scene di vita quotidiana che di solito affrontiamo con ironia e divertimento sul web – racconta Alina – Lo spettacolo è un mix di quotidianità e complicità personale, nella quale moltissime coppie si possono rispecchiare. Il nostro obiettivo è far ridere, ma anche ricordare quanto sia importante il rispetto e la complicità in una relazione».

A rincarare la dose è Simone: «Ci piaceva l’idea di vedere dal vivo l’effetto che hanno sul pubblico i contenuti dei nostri video. Siamo sicuri che durante lo spettacolo si sentirà qualcuno dire “amó, sembri te” o “tale e quale a noi”. Se riesci a far ridere le persone su situazioni che vivono ogni giorno, hai fatto centro».

Scritta da Simone Gallo, Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli, la commedia è prodotta da Goldenstar AM srl / Teatro Golden e diretta dallo stesso Toni Fornari, con una regia attenta ai tempi comici ma anche all’empatia tra i protagonisti e il pubblico.

Partiti da Facebook, oggi i The Coniugi contano oltre 680mila follower su tutte le piattaforme – Instagram, TikTok, YouTube – e milioni di visualizzazioni. Ora, per la prima volta, il loro mondo sbarca in teatro. E per scoprirlo, basta una sera. Anzi: una coppia. Ma attenti… a chi ha sempre ragione.

(credit foto: Ioli Photo)

PREZZI BIGLIETTI

Intero al botteghino: € 35

Intero online: € 30 (Inserisci il codice THECONIUGI per avere 10€ di sconto sul biglietto)

INFO

Teatro Golden

Via Taranto, 36 – Roma

Tel. 06.704.93.826

www.teatrogolden.it

info@teatrogolden.it

Com. Stam. + foto