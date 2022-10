Hockey In line, 5° giornata. Sfida tra le capoliste a Vicenza. Asiago contro Ferrara per il terzo posto, poi tutti derby

Ci siamo. L’ultima giornata prima della sosta per i Mondiali si presenta ricca di spunti, ma soprattutto di sfide già importanti per capire come si delineerà il Campionato.

Si parte subito con la sfida tra le due capoliste, con Vicenza che ospita Milano in un match che sa di rivincita per la Supercoppa, ma soprattutto per vedere di che pasta sono fatte le due squadre che hanno già dimostrato di essere un gradino sopra le altre. Ma sabato sarà anche il giorno della sfida tra le due inseguitrici, Asiago e Ferrara, che si contendono un posto al sole, entrambe a nove punti, entrambe pronte a lanciarsi all’inseguimento delle prime della classe. Derby piemontese per Monleale e Old Style per confermare il buon avvio di campionato da parte della squadra di casa, mentre gli ospiti sono a caccia dei primi tre punti. Il Derby veneto tra Verona e Cittadella, invece, anima il centro della classifica, mentre un altro derby, stavolta triestino tra Edera e Tigers, smuove le ultime posizioni. Ultimi verdetti, poi testa rivolta verso Buenos Aires!

Il programma di sabato 8 ottobre:

ore 18,00 Diavoli Vicenza – Milano House@Quanta

arbitri: Marri, Gallo

ore 18,00 CUS Verona – Cittadella HC

arbitri: Mancina, Benvegnù

ore 18,30 Monleale Sportleale – Old Style Torre Pellice

arbitri: Zoppelletto, Favero

ore 20,30 Edera Trieste – Coralimpianti Tigers

arbitri: Slaviero, Rigoni

ore 20,30 Asiago Vipers – Warriors Ferrara

arbitri: Ferrini, Cristeli

Vicenza VS Milano foto Semino

Com. Stam./foto