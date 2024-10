hockey inline. Asiago, Vicenza e Milano iniziano a fare il vuoto. Prima vittoria per Legnaro, bene Tergeste

Il derby veneto tra Asiago e Cittadella poteva rivelare qualche sorpresa, così non è stato con i Vipers che stravincono e convincono.

Se una sorpresa c’è stata è la vittoria del Tergeste contro Verona, ancora i cerca della propria identità e approdata a Trieste a ranghi ridotti. Stravincono senza pena Vicenza e Milano, rispettivamente contro Forlì e Edera, in un testa a testa (ma a tre teste) che può veramente infiammare il campionato. Arriva una vittoria rocambolesca anche per Legnaro in casa di Torre Pellice, al termine di una partita dall’equilibrio stregato che sembrava non volersi rompere in nessun modo. Alla fine è Elia Calore a regalare i tre punti ai suoi.

Vicenza travolge anche Forlì, Vendrame e Delfino scatenati

Che fosse difficile per Forlì lo si sapeva benissimo, ma trovarsi sotto a pochi secondi dall’inizio in casa del Vicenza avrebbe tagliato le gambe a chiunque. I padroni di casa, dopo un anno di purgatorio hanno fame di vittoria e si vede. Il gioco aggressivo e martellante mette subito in difficoltà gli ospiti che dopo un passivo di 2 – 0 (in gol Centofante e Delfino), riescono ad accorciare le distanze con Astolfi (2 – 1). Ma Vicenza non abbassa la guardia e torna a macinare gioco e gol. Alla fine del primo tempo i veneti sono in vantaggio per 7 – 1, grazie alle reti di Vendrame, Sebek, Delfino e Pace.

Nella ripresa Vicenza abbassa un po’ il ritmo e permette qualche sortita in più a Forlì, ma sono ancora loro a colpire due volte con la premiata ditta Vendrame – Delfino (9 – 1), oggi veramente inarrestabili. A metà ripresa gli ospiti respirano un po’ grazie al gol del giovane Cimatti, che porta il risultato sul 9 – 2. arrivano altri due gol di Vicenza, sempre, immancabilmente firmati Vendrame e Delfino (11 – 2), poi è ancora Cimatti (grande inizio di stagione per lui) a siglare la rete dell’ 11 – 3. A due minuti dal termine arriva anche il gol di Nicola Frigo, che chiude la partita di Vicenza con un rotondo (e convincente) 12 – 3. Non è bastata tutta la volontà e il sacrificio di Forlì davanti a questo Vicenza. Troppo il divario tra le due neopromosse, ma soprattutto grande la voglia di riscatto dei veneti che volevano tornare a giocare le partite che contano, da protagonisti.

Vicenza Hockey – Libertas Hockey Forlì 12 – 3

Vicenza Hockey: Chiamenti, Delfino, Dell’Uomo, Centofante, Ederle, Vendrame, Pace, Sebek, Frigo N., Dal Ben, Olando, Frigo M. All. Selmo

Libertas Hockey Forlì: Astolfi, Ballarin, Rossi, Succi, Troiano, Guerre, Cimatti, Guerzoni, Bernardoni, Rossi, Mucchetti, Facchinetti, Bellantonio. All. Rigoni

Marcatori: P.t. 19:50 Centofante (VI), 17:01 Delfino (VI), 15:04 Astolfi (FO), 09:39 Vendrame (VI), 04:10 Sebek (VI), 02:15 Delfino (VI), 00:43 Pace (VI), 00:16 Vendrame (VI). S. T. 16:05 Vendrame (VI), 13:43 Delfino (VI), 11:25 Cimatti (FO), 09:05 Delfino (VI), 08:46 Vendrame (VI), 04:47 Cimatti (FO), 01:55 Frigo N. (VI).

Arbitri: Colcuc, Ferrini

Seconda vittoria per Tergeste in casa, cade anche Verona

Dopo l’esordio vittorioso in casa, i Tigers bissano tra le mure amiche stendendo Verona con un netto 7 – 0, complice anche il roster esiguo degli ospiti. Gara comunque ottimamente interpretata da Trieste, a cui serve metà tempo per passare in vantaggio e mettere la partita in discesa con una tripletta di Skof (3 – 0).

Nella ripresa la partita si fa un po’ più nervosa, i padroni di casa allungano ancora con le reti di Prebil e Skof (5 – 0). Gli ospiti hanno diverse superiorità numeriche a disposizione per diminuire lo svantaggio, ma le occasioni rimangono ad aspettare e allora è ancora l’inarrestabile Skof a confezionare due perle che portano il risultato sul definitivo 7 – 0. Dopo la vittoria della scorsa settimana Verona si presenta a Trieste a ranghi ridotti e paga la tenuta dei Tigers in casa che in questo inizio stagione hanno stupito un po’ tutti con prestazioni di ottimo livello.

Coralimpianti Tigers – CUS Verona 7 – 0

Coralimpianti Tigers: Monteleone, SaviniR., Busetti, Di Campo, Leben, Prebil, Angeli Nathan, Skof, Angeli Nicholas, Savini T., Mocellin, Montenesi, Zenga, Battisti, Skrubej, D’Ambrosi. All. Ferjanic

CUS Verona: Sobberi, Magnabosco, Perini, Marcon, Raccanelli, Lupi, Montolli, Sabaini, Biason, Gadioli. All. Baschetta

Marcatori: p.t. 11:43 Skof (Tri), 06:25 Skof (Tri), 00:43 Skof (Tri); s.t. 17:30 Prebil (Tri), 13:55 Skof (Tri), 07:00 Skof (Tri), 03:15 Skof (Tri).

Arbitri: Gallo, Monferone

Milano affonda Edera, è la serata dei fratelli Lettera.

Difficile, quasi impossibile giocare a Milano e nonostante la buona volontà gli ospiti, dopo la lunga trasferta, vengono fagocitati dai Campioni d’Italia. E’ Banchero a festeggiare il suo rientro dando il via alle danze e regalando a Milano il primo vantaggio (1 – 0). Tre minuti dopo Pirnar illude tutti andando a segno per il momentaneo pareggio (1 – 1). Ma è solo l’inizio della goleada meneghina. Il primo tempo si chiude con un perentorio 5 – 1, in gol Nicola e Alessio Lettera, Bellini e Ferrari.

Nella ripresa Milano controlla senza rinunciare ad essere aggressivo. Arrivano altri gol, ancora Alessio e Nicola Lettera (che serata per loro), ancora il sempre presente Bellini, il giovane Brianzoni portano il risultato sul 9 – 1. Ma a Milano non basta ancora, soprattutto non basta ai fratelli Lettera, che segnano ancora un gol per uno, mentre Banchero va a colpire ancora duro. Risultato finale un duro 12 – 1. I ragazzi di Trieste escono comunque a testa alta, dopo averci provato e aver tenuto botta per parte della prima frazione, ma questo Milano sembra voler ribadire anche quest’anno di essere la squadra da battere.

Milano House@Quanta – Edera Trieste 12 – 1

Milano House@Quanta: Novara, Ferrari, Bernad, Cech, Bellini, Brianzoni, Mariani, Bulgheroni, Lettera N., Lettera A., Sica, Banchero, Mai, Gallivanone. All. Cotfas

Edera Trieste: Vigini, Mariotto, Milanese, Delpiano, Pirnar, Sindici, Barattini, Cioccolanti, Cocozza, Sarlohar, Mattiussi. All. Sodrznik

Marcatori: p.t. 17:24 Banchero (M), 14:16 Pirnar (E), 10:47 Lettera A. (M), 06:09 Bellini (M), 04:52 Lettera N., 02:21 Ferrari (M); s.t. 19:25 Lettera A (M), 18:57 Lettera N. (M), 13:41 Bellini (M), 11:37 Brianzoni (M), 07:13 Lettera A. (M), 03:25 Banchero (M), 03:09 Lettera N. (M).

Arbitri: Mancina, Artioli

Legnaro espugna il Filatoio sulla sirena.

Bellissima, vibrante, partita tra due formazioni dure a morire e che se la giocano sempre faccia a faccia con tutti. La sorpresa della scorsa stagione, Legnaro affronta una squadra che ormai tutti ben conoscono da un paio d’anni nella massima serie, Torre Pellice non regala niente a nessuno e nonostante sia ancora a bocca asciutta, anche stavolta vende cara la pelle e serve l’insidioso Calore a Legnaro per strappare i tre punti a 15” dalla fine del match. L’inizio della partita è tutto di Sesana, che decide di farne una questione personale e con una doppietta porta gli ospiti in vantaggio 0 – 2. I padroni di casa non ci stanno, stavolta come in altre occasioni e si mettono a testa bassa a macinare occasioni. Il gol arriva,anzi ne arrivano due siglati Rocca, che evidentemente a sua volta l’ha presa sul personale e porta i suoi ad un meritato pareggio (2 – 2).

Nella ripresa è ancora Legnaro a sfruttare le occasioni e torna avanti con un bel gol di Pistellato (2 – 3), ma ancora una volta i padroni di casa rimettono in piedi la baracca e quando mancano cinque minuti pareggiano con Migliotti (3 – 3). La partita sembra avviarsi verso il supplementare quando con il solito, impertinente guizzo Elia Calore insacca il disco dei tre punti a 15” dal termine, portando il risultato sul 3 – 4. Un applauso a queste due formazioni, in grado di divertirsi, divertire e non arrendersi mai!

Old Style Torre Pellice – Fox Hockey Legnaro 3 – 4

Old Style Torre Pellice: Perazzelli, Serra, Bellora, Cordin, Albis, Migliotti, Rivoira, Rocca, Demichelis, Zancanaro Bricco, Penna, Cammarata, Peruzzi, Micheletti. All. Battaglia

Fox Hockey Legnaro: Pistellato, Sesana, Ballan, Ometto,Trevisan, Zanon, Vaglieri, Calore, Carron Daniele, Zabbari, Zanette, Pietrobon, Morandin, Laner. All. Buzzo

Marcatori: p.t. 18:42 Sesana (L), 17:46 Sesana (L), 07:33 Rocca (TP), 03:32 Rocca (TP);s.t. 08:53 Pistellato (L), 05:34 Migliotti (TP), 00:15 Calore (L)

Arbitri: Lega, Chiodo

I Vipers volano in casa, Cittadella steso 9 – 1

Via dei Cinque si rivela ancora letale per Cittadella, che dopo una avvio difficile e una vittoria rocambolesca sabato scorso, si scontra frontalmente contro la corazzata altopianese e non c’è storia. Il derby veneto sorride ad Asiago che con una formazione giovane e risoluta domina una gara che poteva rivelarsi insidiosa. Così non è stato, anzi, i Vipers mettono subito le cose in chiaro e alla fine del primo tempo sono avanti 4 – 0 grazie alle reti di Corà, Dal Sasso, Lazzari e Rossetto, mostrando, ancora una volta (se cene fosse bisogno) l’ottimo lavoro portato avanti dalla scuderia di Asiago.

Nella ripresa è ancora dominio altopianese, con la rete di Francesco Campulla (5 – 0), cui risponde la fiammata di Tombolan che accorcia le distanze (5 – 1). Ma si tratta di una partita a senso unico e la buona volontà del Cittadella non basta, nell’ordine Lievore, Tessari, Lazzari e Baù mettono il loro sigillo sulla gara e portano il risultato sul definitivo 9 – 1. Affermazione perentoria questa della formazione di Asiago che spinge sull’acceleratore nei momenti giusti e conferma quanto di buono visto nella scorsa stagione. Saranno ancora i ragazzi terribili di Asiago gli antagonisti della lotta allo scudetto?

Asiago Vipers – Cittadella Hockey 9 – 1

Asiago Vipers: Campulla L., Campulla F., Corà, Vellar, Tessari, Stella, Lievore, Rigoni, Baù, Spiller, Lazzari, Rodeghiero, Rossetto, Oro, Dal Sasso. All. Rigoni

Cittadella Hockey: Sihvonen, Beltrame, Tombolan, Panozzo, Niceforo, Hilbert, Grigoletto, Lago, Roffo, Baldan, Torni, Lievore, Pierobon, Frattini. All. Dal Ben

Marcatori: p.t. 18:39 Corà (A), 11:51 Dal Sasso (A), 09:32 Lazzari (A), 07:59 Rossetto (A); s.t. 11:14 Campulla F. (A), 10:03 Tombolan (C ), 03:35 Lievore (A), 03:21 Tessari (A), 01:59 Lazzari (A), 00:08 Baù (A).

Arbitri: Slaviero, Stella

La Classifica:

1 Vicenza Hockey 9 2 Asiago Vipers 9 3 Milano House@Qunata 9 4 Coralimpianti Tigers 6 5 Libertas Forlì 3 6 Cittadella Hockey 3 7 Fox Legnaro 3 8 CUS Verona 3 9 Old Style Torre Pellice 0 10 Edera Trieste 0

Com. Stam. + foto FISR

milano Vittora ph Semino