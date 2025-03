Hockey Pista. La 55esima Coppa Italia di A1 maschile è del Trissino

Decidono le doppiette di Cocco e Mendez Coppa Italia femminile che va invece alla Roller Matera Hockey su pista protagonista nell’ultimo weekend a Trissino (VI) con le finali di Coppa Italia maschile e femminile.

Al PalaDante nel fine settimana va in scena una vera festa dello sport e del pattinaggio, con migliaia di spettatori presenti nei due giorni di gare. Evento organizzato dalla società vicentina, padrona di casa, sotto l’egida di Skate Italia -Federazione Sport Rotellistici.

Ed è proprio l’Hockey Trissino ad aggiudicarsi per la terza volta la Coppa tricolore di Serie A1 Maschile, nella finale contro il Lodi, tornando a vincere un trofeo a un anno e mezzo dalla Supercoppa 2023. Un successo firmato Cocco e Mendez e blindato dalle parate di Zampoli. Lodi generoso e autore di una bellissima gara che non è bastata per avere la meglio sui ragazzi di Tiago Sousa. Ovazione degli spettatori per i beniamini di casa e PalaDante riempito in ogni ordine di posti, per il migliore degli spot dedicati all’Hockey su pista.

Una finale maschile che il Trissino chiude con il punteggio di 5 a 1 in una partita davvero vibrante, affrontata a tutta da entrambe le compagini: primi 5 minuti in cui gli arbitri devono fischiare dieci falli complessivi per calmare gli animi. Poi il Trissino prende le redini del match e Jordi Mendez colpisce ravvicinato, portando i suoi avanti. Un’altra azione personale di Alvarinho muove il parziale sul 2-0. Lodi non demerita, anzi rilancia. Sono tante le occasioni per i lombardi che non riescono a concretizzare la rete, trovando anche un Zampoli d’annata. Nel secondo tempo Trissino vola sul 3-0 con la realizzazione esemplare, sul tiro diretto al minuto 9. È sempre una finale tirata ed aperta e Lodi colpisce due pali clamorosi, fino a realizzare la prima marcatura al minuto 22, con Compagno. Mendez però è più lesto a riportare i suoi avanti, per il 4-1. Chiude la finale la rete su tiro diretto di Giulio Cocco, per il 5-1 che regala la Coppa Italia all’Hockey Trissino.

La Roller Matera alza la Coppa Italia femminile, aggiudicandosi la finale di sabato contro l’Hockey Trissino. 4 a 1 il risultato a favore della squadra lucana, con le due doppiette del capitano Pamela Lapolla e di Berta Tarrida. Matera che conquista la Coppa tricolore per il terzo anno consecutivo. “Stiamo lavorando benissimo – ha sottolineato Berta Tarrida a fine gara – Continueremo a costruire con la nostra società, come fatto in questi ultimi anni. Abbiamo tante ragazzine che si avvicinano al nostro sport. Vogliamo continuare così, per coinvolgere sempre più atlete e far crescere tutto il movimento dell’Hockey pista”.

Le altre coccarde di A2 e di B vengono conquistate dall’Hockey Thiene (Coppa Italia Serie A2), 2-0 sulla Rotellistica Camaiore, e dalla Blue Factor Castiglione (Coppa Italia serie B) vincente 8-4 su l’Amatori Vercelli.

Com. Stam. + foto