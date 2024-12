Hollywood stories, Rock Legends, il Giorno della Memoria e l’omaggio a Martin Luther King: in streaming a gennaio su Nexo

Durante le feste Nexo+ riscopre il fascino intramontabile dell’età d’oro del cinema con la serie di documentari “Hollywood Stories”, che omaggia leggende come Bing Crosby, Lana Turner ed Errol Flynn, e propone film ispirazionali sui nuovi inizi per accogliere il 2025 con speranza (e buoni propositi).

A gennaio la musica diventa protagonista con le serie “Video Killed the Radio Star” e “Rock Legends”, dedicate a band e interpreti che hanno fatto la storia, come i Duran Duran, Sting, Fleetwood Mac e Queen.

Tra le novità del mese drammi intensi come “Boulevard” con Robin Williams e commedie che uniscono humor e vulnerabilità come “Adopting Audrey” e “On the Count of Three”. Infine, playlist tematiche sul compleanno di Martin Luther King e il Giorno della Memoria

Dal 23 dicembre

Bing Crosby – Hollywood Stories

Regia di Lyndy Saville

“Hollywood Stories” celebra il cantante, attore e comico statunitense Bing Crosby. Tra i primi cantanti a prestare il proprio volto al cinema, Crosby ottenne enorme successo in musical e commedie soprattutto tra gli anni Trenta, Quaranta e Cinquanta. La sua incisione di White Christmas, la canzone scritta da Irving Berlin, è il singolo più venduto di tutti i tempi, con oltre 50 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Questa è la sua storia.

James Cagney – Hollywood Stories

Regia di Lyndy Saville

Attore e ballerino statunitense, James Cagney è stato inserito dall’’American Film Institute all’ottavo posto tra le più grandi star della storia del cinema. Questo episodio di “Hollywood Stories” ne ricostruisce la carriera.

Charlton Heston – Hollywood Stories

Regia di Lyndy Saville

Divenuto vera e propria icona interpretando Mosè, Charlton Heston è stato un attore, regista e attivista statunitense. “Hollywood Stories” dedica questo episodio all’amatissimo interprete di colossal d’argomento storico e biblico, Premio Oscar® al miglior attore nel 1960 per Ben-Hur, attore simbolo di molti film della fantascienza impegnata tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta.

James Mason – Hollywood Stories

Regia di Lyndy Saville

James Mason divenne popolare per i suoi cupi personaggi di antieroe in una serie di film prodotti negli anni Quaranta. La svolta avvenne quando ottenne il ruolo principale nel film Settimo velo (1945), record d’incassi in Gran Bretagna che lo elevò alla notorietà internazionale. “Hollywood Stories” ne ripercorre la carriera.

Lana Turner – Hollywood Stories

Regia di Lyndy Saville

Hollywood Stories racconta Lana Turner, una tra le più celebri dive dell’epoca d’oro di Hollywood. Nota tra gli anni Quaranta e gli anni Sessanta per la sua bellezza e il suo fascino, il celebre “Allure di Lana”, Turner seppe dimostrare le sue ottime doti di attrice drammatica in pellicole che ne fecero la regina dei melodrammi.

Errol Flynn – Hollywood Stories

Regia di Lyndy Saville

Attore statunitense di origine australiana, Errol Flynn è stato considerato il successore naturale di Douglas Fairbanks Sr e ha raggiunto fama mondiale durante l’età d’oro di Hollywood. Questo episodio di “Hollywood Stories” ne ripercorre la storia.

Dal 24 dicembre

Anno nuovo, vita nuova

Quale miglior momento dell’inizio di un nuovo anno per riflettere su ciò che è stato e guardare con speranza al futuro? Su Nexo+ una selezione di film che raccontano storie di trasformazione, riscatto e nuovi inizi, per accogliere insieme l’anno nuovo con una lista di buoni propositi alla mano! Tra i titoli: “Gloria Bell” con Julianne Moore, “Into The Wild – Nelle terre selvagge”, “Little Forest”, “Tulpan – La ragazza che non c’era”…

Dal 27 dicembre

Backtrack

Regia di Michael Petroni

Con Adrien Brody, Sam Neil, Jenni Baird

Peter Bowe è uno psicanalista. Sua figlia è morta da meno di un anno e lui nutre un profondo senso di colpa. Tornato al lavoro, dopo un periodo di assenza, ha diversi pazienti che gli sono stati mandati da un collega. Comincia però a nutrire dei dubbi su di loro, soprattutto dopo l’arrivo di una misteriosa ragazzina: tutto ha a che vedere con un incidente accaduto quando lui era ancora ragazzo.

Dal 3 gennaio

Boulevard

Regia di Dito Montiel

Con Robin Williams, Kathy Baker

Un matrimonio lungo una vita, una vita di bugie. Nolan Mack (Robin Williams) è vicino alla pensione e riceve una promozione quale premio per il suo costante impegno nel lavoro. È un marito devoto, anche se si sente intrappolato dal suo stesso matrimonio, fino a quando incontra per strada un giovane. Quel giorno Nolan sarà obbligato a fare i conti con sé stesso.

Dal 6 gennaio

Video Killed the Radio Star – Duran Duran

Regia di Scott Milaney

In questo episodio di “Video Killed the Radio Star”, Simon Le Bon e Nick Rhodes discutono della creazione e dell’impatto dei video musicali più iconici dei Duran Duran, tra cui “Rio” e “Girls on Film”.

Video Killed the Radio Star – Sting

Regia di Scott Milaney

In questo episodio di “Video Killed the Radio Star”, Sting discute del processo creativo che sta dietro alla realizzazione dei video musicali di cui è più orgoglioso, tra cui “Fields of Gold” e “Every Breath You Take”.

Video Killed the Radio Star – Fleetwood Mac

Regia di Scott Milaney

In questo episodio di “Video Killed the Radio Star”, il batterista Mick Fleetwood parla dei video storici della band e del processo musicale che ha reso i Fleetwood Mac una delle band più iconiche del rock anni Settanta.

Video Killed the Radio Star – Olivia Newton John

Regia di Scott Milaney

In questo episodio di “Video Killed the Radio Star”, Olivia Newton John, il regista Brian Grant e la leggendaria coreografa Arlene Phillips discutono della realizzazione dell’iconico video musicale di “Physical”.

Video Killed the Radio Star – Queen

Regia di Scott Milaney

In questo episodio di “Video Killed the Radio Star”, Roger Taylor, lo storico batterista dei Queen, assieme ai registi di videoclip David Mallet e Russell Mulcahy discutono il processo creativo di realizzazione dei video musicali del gruppo britannico.

Dal 9 gennaio

Adopting Audrey

Regia di M. Cahill

Con Jena Malone, Robert Hunger-Bühler

Audrey è una giovane donna irrequieta che vive in completa solitudine, finché scopre l’esistenza della possibilità di essere adottata anche in età adulta: decide di provarci nella speranza di trovare un senso di appartenenza e formerà un improbabile legame con l’irascibile patriarca Otto.

Dal 13 gennaio

Blue Monday

Il modo migliore per affrontare il Blue Monday? Lasciarsi trasportare da film che fanno emozionare, piangere e riflettere. Quando siamo tristi, stranamente, ci piace vedere storie che ci spezzano il cuore, perché ci ricordano che non siamo soli. Su Nexo+ una selezione di film drammatici, perfetti per accompagnare la malinconia. Tra i titoli: “One Day”, “Lei” con Joaquin Phoenix, “I Segreti di Brokeback Mountain” e molti altri.

Dal 15 gennaio

Martin Luther King Day

Guardare al passato per comprendere meglio l’attualità, questo è l’obiettivo della playlist tematica dedicata al Martin Luther King Day. Una selezione di film e documentari che celebrano questa festività nazionale statunitense, onorando l’eredità dell’attivista e Premio Nobel per la Pace Martin Luther King. Dalle storie di lotta per i diritti civili alle vite straordinarie di artisti afroamericani e politici rivoluzionari, ogni titolo offre uno spunto di riflessione. Tra i contenuti: i documentari “Lo Stato Contro Mandela e gli Altri” e “Black Lives Matter”, insieme a film drammatici come “Loving”.

Dal 16 gennaio

On the Count of Three

Regia di Jerrod Carmichael

Con Christopher Abbott, Jerrod Carmichael

Val e Kevin sono due trentenni, amici da sempre. Il primo è risucchiato da un lavoro frustrante e una fidanzata stressante, il secondo è ossessionato dagli incubi dell’infanzia ed è ricoverato in una clinica psichiatrica. Val visita Kevin con un piano: vivere la miglior giornata della loro vita, e al termine suicidarsi insieme.

Dal 23 gennaio

Broken Vows

Regia di Sunnie McFadden

Sunnie McFadden e il suo team di creativi presenta un documentario accattivante, che segue le vicende realmente accadute a un gruppo di donne alle prese con i conflitti e le difficoltà della separazione.

Dal 27 gennaio

Rock Legends – Carpenters

Regia di Lyndy Saville

I Carpenters, un popolare duo musicale pop-rock composto dai fratelli Richard e Karen Carpenters, hanno venduto milioni di dischi di successo nei primi anni Settanta. Critici musicali di spicco gettano nuova luce sulla loro prolifica carriera. Fra i loro brani più celebri si ricordano “(They Long to Be) Close to You” e “Please Mr. Postman”.

Rock Legends – Jefferson Airplane

Regia di Lyndy Saville

I Jefferson Airplane, una band rock con base a San Francisco, California, sono stati tra i primi ad introdurre il genere del rock psichedelico. Formatosi nel 1965, il gruppo ha definito il sound di San Francisco ed è stato il primo della Bay Area a ottenere successo commerciale internazionale. Hanno capitanato i tre festival rock americani più famosi degli anni ’60 – Monterey, Woodstock e Altamont – e il primo Festival di Isle of Wight in Inghilterra. Il loro album del 1967, “Surrealistic Pillow”, è tra le registrazioni più significative della “Summer of Love”. Due brani di quell’album, “Somebody to Love” e “White Rabbit”, sono tra le “500 Greatest Songs of All Time” secondo Rolling Stone. In questo episodio di Rock Legends, critici musicali di spicco gettano nuova luce sulla carriera dei Jefferson Airplane.

Rock Legends – Joni Mitchell

Regia di Lyndy Saville

La cantautrice Joni Mitchell, creatrice di successi come “Both Sides Now” e “Big Yellow Taxi”, è ampiamente considerata la regina del folk degli anni Sessanta e Settanta. In questo episodio di Rock Legends, gettiamo nuova luce sulla sua carriera musicale.

Rock Legends – Ramones

Regia di Lyndy Saville

I Ramones – un gruppo di “fratelli” di Forest Hills, nel Queens – contribuirono a inventare il punk rock padroneggiando un suono semplice ma estremamente efficace: una combinazione di ritmi veloci, melodie da cantare insieme e testi impassibili. Il suono influenzò migliaia di band e si dimostrò così vincente che i Ramones più o meno lo utilizzarono per tutta la loro carriera. In questo episodio di Rock Legends, attraverso i pareri di illustri critici musicali, ripercorriamo i grandi successi del gruppo.

Dal 27 gennaio

Per non dimenticare

Nel Giorno della Memoria, Nexo+ propone una selezione di storie che ricordano cosa è stato e cosa continua a essere ancora oggi l’Olocausto. Una raccolta che include testimonianze dirette, come quelle raccontate in “I Am Here” e “Anna Frank. Icone del Nostro Tempo”, insieme a film drammatici e potenti come “La Verità Negata” con Rachel Weisz. Una riflessione profonda sulla memoria, per non dimenticare.

Dal 29 gennaio

L’anno del serpente

In occasione del Capodanno cinese, che segna l’ingresso nell’anno del Serpente – simbolo di saggezza, intuizione e ricerca profonda nell’essenza delle cose – Nexo+ propone una selezione di film cinesi, o diretti da registi cinesi, da non perdere. Tra i titoli: “I Figli del Fiume Giallo”, “Al di là delle Montagne” e “The Grandmaster”, per immergersi in storie che riflettono sulla profondità e la complessità della cultura cinese.

Nexo Studios

Nexo Studios è una casa di produzione e distribuzione audiovisiva che opera a livello internazionale.

Al suo debutto nel 2010 ha costruito – assieme a Eutelsat – il primo network italiano di sale digitalizzate connesse via satellite in grado di proporre eventi live in diretta in tutta la penisola. Affermatasi come società di distribuzione di riferimento per gli eventi al cinema, nel 2014 si è aperta alla distribuzione internazionale, proponendo in oltre 60 paesi del mondo documentari e serie d’arte e cultura e diventando in breve tempo un’azienda di riferimento globale. Oltre a seguire a livello internazionale tutte le finestre d’uscita dei propri contenuti e a occuparsi di tutti i tipi di diritti, Nexo Studios rappresenta importanti produttori e licensor di contenuti, sia del mondo cinematografico sia di quello musicale, museale, teatrale e artistico. Dal 2018 è stata aperta la divisione Production, specializzata in documentari cinematografici che vengono presentati nei più importanti festival e mercati internazionali. Nel 2019 è nata Soundtracks, dedicata alla produzione e distribuzione delle colonne sonore originali dei film Nexo Studios. Nel 2021 ha debuttatoil progetto Nexo TV, dedicato alla distribuzione di contenuti on demand in streaming. Sono nate così Nexo+ (la prima piattaforma italiana SVOD, presente anche su Prime Video, dedicata al mondo culturale che vanta collaborazioni con alcuni dei più importanti editori, produttori, scuole di scrittura) e Le Vite degli altri (piattaforma presente nel bouquet di Prime Video, dedicata alle storie di vita e al cinema di qualità, tra fiction e documentario).Dal 2023 a oggi Nexo Studios ha lanciato inoltre 9 nuovi canali lineari tematici free, disponibili sulle principali Smart TV e piattaforme italiane.

nexostudios.it

