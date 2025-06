HURRY UP TOMORROW, arriva in Italia il debutto sul grande schermo di THE WEEKND con Notorious Pictures

Uscità al cinema come uscita evento il 23, 24 e 25 giugno Hurry Up Tomorrow, il debutto cinematografico di The Weeknd, uno degli artisti più ascoltati al mondo.

Distribuito da Notorious Pictures, il film uscirà anche in Italia, cavalcando l’entusiasmo di una fanbase nazionale in continua espansione che ha ufficialmente iniziato il countdown per poterlo vedere sul grande schermo.

Diretto da Trey Edward Shults (Waves – Le onde della vita, It Comes at Night), Hurry Up Tomorrow è un thriller psicologico dai toni visionari che racconta la discesa in un’odissea esistenziale e psichedelica di un musicista insonne, travolto dalla comparsa di uno sconosciuto misterioso che mette in discussione ogni certezza sulla sua identità. Accanto a The Weeknd – qui per la prima volta protagonista sul grande schermo – due nomi amatissimi del cinema contemporaneo: Jenna Ortega (Scream, Beetlejuice Beetlejuice) e Barry Keoghan (Saltburn, Gli spiriti dell’isola).

Il film rappresenta l’estensione visiva e narrativa dell’omonimo album dell’artista canadese, pubblicato lo scorso 31 gennaio e già in vetta alle classifiche FIMI, dove ha raggiunto il secondo posto, raccogliendo il plauso della critica (73/100 su Metacritic). È il terzo capitolo della sua trilogia “After Hours” ed è l’ultimo progetto firmato con il nome d’arte The Weeknd, che Abel Tesfaye ha deciso di abbandonare.

La canzone “Blinding Lights” di The Weeknd ha raggiunto un traguardo straordinario su Spotify, diventando la prima canzone nella storia della piattaforma a superare i 4 miliardi di ascolti. Questo risultato conferma il brano come il più ascoltato di sempre su Spotify. In Italia, il suo successo è in continua ascesa, come dimostra anche la performance del singolo Die For You, arrivato alla posizione n. 31 della classifica italiana.

La richiesta crescente del pubblico e l’interesse per il suo debutto da attore hanno spinto Notorious Pictures a portare il film nelle sale italiane. A breve sarà annunciata la data di uscita, il conto alla rovescia per i fan italiani sta per iniziare.

