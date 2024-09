I 30 ANNI DI AZZURRA MUSIC CON Al Bano, Grazia Di Michele e Tony Esposito

Il 31 ottobre 2024 al Teatro Toniolo di Mestre (Venezia) si terrà la serata di gala “La musica è Azzurra: 30 anni in una notte”, un evento unico e gratuito per celebrare la musica, organizzato da Azzurra Music, storica etichetta veneta e una delle più importanti case discografiche indipendenti italiane, in occasione dei suoi 30 anni di attività nel campo della produzione e diffusione di musica registrata.

La zia più amata dagli italiani MARA VENIER sarà la straordinaria presentatrice di “La musica è Azzurra: 30 anni in una notte”. La signora della domenica, che ha un forte legame con il mondo della musica conoscendo personalmente la maggior parte degli artisti italiani, spesso ospitati a Domenica In, torna così ad abbracciare la città dove è cresciuta, Mestre, e con cui ha un forte legame.

Sul palco dalle ore 20.30 grandi stelle della musica italiana che in questi anni hanno trovato in Azzurra Music un punto di riferimento per le loro attività: Al Bano, icona della musica pop con una carriera internazionale; Grazia Di Michele, cantautrice raffinata e sensibile che ha pubblicato da poco con Azzurra un album in cui interpreta cinquanta brani dei più importanti cantautori italiani in chiave jazz; Maurizio Vandelli, uno dei protagonisti dell’era beat, nella sua carriera ha venduto milioni di dischi con l’Equipe 84 e da solista; Riccardo Fogli, cantante con una lunghissima carriera solista, ha iniziato con i Pooh, con i quali è tornato in occasione del cinquantennale; Jerry Calà, celebre attore e cantante noto per il suo carisma e la sua verve comica; Shel Shapiro, voce dei Rokes e figura di spicco del beat italiano; Tony Esposito, percussionista noto per il suo sound world-fusion, che ha appena pubblicato con Azzurra il remix di “Kalimba de luna”, a 40 anni di distanza dal successo internazionale di questo brano, e la storica band progressive Le Orme. Tutti questi grandi artisti saranno accompagnati dall’Orchestra Sinfonica Italiana, diretta dal Maestro Diego Basso, per una serata che ripercorrerà i momenti più importanti della musica italiana.

Interverrà per un saluto Dodi Battaglia, iconico chitarrista e cantante, storico membro dei Pooh, che da anni condivide i suoi progetti solisti con Azzurra Music. Tra i protagonisti sul palco anche il campione di ciclismo Francesco Moser, a cui Azzurra Publishing ha dedicato il libro “Un uomo, una bicicletta“.

Un viaggio musicale (e non solo) indimenticabile, che promette di incantare il pubblico grazie a un cast stellare e alla magica atmosfera del Teatro Toniolo celebrando la straordinaria storia di Azzurra Music!

L’appuntamento è organizzato in collaborazione con la Regione Veneto, la partecipazione del Comune di Venezia e Vela Spa, l’intervento di Arteven, Circuito Multidisciplinare del Veneto. Prodotto da Azzurra Music con la direzione artistica di Marco Rossi e il coordinamento di Paolo Baruzzo, da più di due anni responsabile eventi dell’etichetta. Con il supporto operativo del Settore Cultura con il Teatro Toniolo, un punto di riferimento artistico e culturale della città di Venezia e della sua terraferma da oltre un secolo, che negli anni ha catalizzato un numero sempre maggiore di persone grazie alla qualità dell’offerta, collocandosi stabilmente, in Italia, ai primi posti nella sua categoria.

Le prenotazioni saranno disponibili su Eventbrite dal 26 settembre, alle ore 10.00: www.eventbrite.it/e/la-musica-e-azzurra-30-anni-in-una-notte-tickets-968707870317

“La musica è Azzurra: 30 anni in una notte” è una serata fortemente voluta dall’etichetta per ringraziare i suoi collaboratori, gli artisti, gli addetti ai lavori e il territorio che in questi anni l’ha vista crescere.

Azzurra Music

Sin dalla prima metà degli anni ’90 Azzurra Music, fondata da Marco Rossi a Pastrengo (Vr) nel 1994, è stata un punto di riferimento per artisti, musicisti e interpreti di musica di tutti i generi e per gli addetti ai lavori del territorio veneto.

L’azienda ha saputo rimanere rilevante negli anni, evolvendosi e modificando profondamente la sua natura originaria per trasformarsi in una vera e propria entertainment company. In questi tre decenni ha venduto milioni di dischi, puntando sui grandi nomi della musica italiana, ha investito nella canzone d’autore e ha saputo ritagliarsi una solida presenza nella realtà musicale territoriale. Nell’ottica di implementare il ventaglio di offerta, l’azienda ha negli ultimi tempi allargato il proprio campo d’azione alla stampa e diffusione di libri dedicati ad artisti e personaggi (non solo musicali) tramite la narrazione della loro storia e carriera. Ha inoltre sviluppato i propri canali digitali, ad esempio è leader nel mercato italiano su YouTube con il canale dedicato al Jazz. Gli investimenti incessanti e la costante ricerca di un adattamento alle mutate condizioni di mercato hanno permesso alla Azzurra Music di Marco Rossi e a tutto il suo team di crescere costantemente e di arrivare a 30 anni con ancora con tante idee e circondati da artisti e addetti ai lavori affezionati. Quest’anno l’album a più voci con la produzione artistica di Alberto Zeppieri “Sarò Franco – Canzoni inedite di Califano” (Azzurra Music), dedicato al Maestro in occasione di quello che sarebbe stato il suo 85esimo compleanno, è stato premiato con la Targa Tenco nella categoria ‘Migliore album a progetto’.

di Daniela Dall’Acqua

Foto www.paroleedintorni.it