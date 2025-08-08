I BTS tornano al cinema con #RUNSEOKJIN_EP.TOUR in AMSTERDAM: LIVE VIEWING

Arriva nei cinema di tutto il mondo il primo tour da solista di Jin dei BTS, #RUNSEOKJIN_EP.TOUR, che sarà trasmesso in diretta dallo Ziggo Dome di Amsterdam sabato 9 agosto alle ore 19.45 con una replica esclusiva domenica 10 agosto alle ore 14.

L’evento è distribuito a livello internazionale da Trafalgar Releasing con HYBE & BIGHIT MUSIC. In Italia è un’esclusiva al cinema di Nexo Studios.

Per i milioni di fan che non potranno partecipare alle tappe del tour (Corea del Sud, Giappone, Stati Uniti, Regno Unito e Paesi Bassi) #RUNSEOKJIN_EP.TOUR in AMSTERDAM: LIVE VIEWING rappresenta un’occasione imperdibile per vivere collettivamente il fascino unico e poliedrico di Jin attraverso proiezioni cinematografiche in tutto il mondo.

L’appuntamento è per il 9 agosto (in diretta) e il 10 agosto (in replica) e i biglietti, così come tutti i dettagli relativi alla trasmissione nei singoli territori, saranno disponibili a partire da mercoledì 23 luglio alle ore 17:00 (ora italiana) sul sito jinliveviewing.com e su nexostudios.it.

L’evento cinematografico celebra Jin come superstar globale, riprendendo i temi presenti nel suo secondo album solista Echo, uscito nel maggio 2025 e arrivato alla posizione n. 90 della Billboard Hot 100.

Il titolo del tour, ‘#RUNSEOKJIN_EP.TOUR’, è uno spin-off dell’amatissima serie di contenuti varietà Run Jin disponibile sul canale YouTube ufficiale dei BTS. Il titolo simboleggia anche Jin che “corre” per incontrare gli ARMY (il fandom ufficiale dei BTS) in tutto il mondo grazie a questo tour.

In Italia #RUNSEOKJIN_EP.TOUR in AMSTERDAM: LIVE VIEWING è distribuito in esclusiva nei cinema italiani da Nexo Studios.

JIN

Jin (Kim Seok-jin) è un cantante, cantautore e membro dei BTS, icone del pop del XXI secolo.

Rinomato per il suo timbro cristallino e la voce carica di emozione, Jin porta calore e sincerità nella sua musica. Le sue canzoni da solista — Awake, Epiphany e Moon — così come le colonne sonore originali per serie televisive coreane, tra cui Yours (Jirisan) e Even If I Die, It’s You (Hwarang: The Poet Warrior Youth), mettono in luce il suo timbro vocale caldo e l’interpretazione espressiva. Nel 2021, SUPER TUNA ha dato il via a un trend virale con una dance challenge che ha conquistato il web grazie alla sua melodia allegra e alla coreografia divertente. Jin ha co-scritto il suo primo singolo ufficiale da solista, The Astronaut (uscito nell’ottobre 2022), insieme ai Coldplay, mostrando ancora una volta il suo fascino unico come artista versatile. Conosciuto a livello mondiale con il soprannome “Worldwide Handsome”, Jin continua a conquistare il pubblico grazie a numerosi contenuti e apparizioni televisive. Nel luglio 2024, ha rappresentato la Corea del Sud come tedoforo alla staffetta della torcia olimpica per i Giochi di Parigi 2024. Nello stesso anno ha pubblicato il suo primo album solista, Happy. Sull’onda di quel successo, Jin è tornato nel maggio 2025 con il suo attesissimo secondo album solista, Echo. A solo un mese dalla sua uscita, ha dato il via al suo primo tour da solista, #RUNSEOKJIN_EP.TOUR, con tappe in Asia, Europa e Stati Uniti.

BTS

I BTS, acronimo di Bangtan Sonyeondan o “Beyond the Scene”, sono una boyband sudcoreana nominata ai GRAMMY che ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo sin dal loro debutto nel giugno 2013. I membri dei BTS sono RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook. Riconosciuti per la loro musica autentica e autoprodotta, per le performance di alto livello e per il modo in cui interagiscono con i fan, il gruppo si è affermato come icona pop del XXI secolo, battendo innumerevoli record mondiali. Oltre a esercitare un’influenza positiva attraverso attività come la campagna LOVE MYSELF e il discorso dell’ONU “Speak Yourself”, il gruppo ha mobilitato milioni di fan in tutto il mondo (con il nome di ARMY), ha collezionato sei singoli n. 1 della Billboard Hot 100 dal 2020 e si è esibito in numerosi spettacoli da tutto esaurito negli stadi di tutto il mondo. Sono stati inoltre nominati Entertainer dell’anno 2020 dal TIME. I BTS sono stati nominati 5 volte ai GRAMMY (dal 63° al 65° GRAMMY Awards) e hanno ricevuto numerosi premi prestigiosi come i Billboard Music Awards, gli American Music Awards (Artist of the Year 2021) e gli MTV Video Music Awards. A giugno 2025 i BTS si sono finalmente riuniti al completo, con il ritorno di tutti e sette i membri dal servizio militare. La band svelerà nuova musica nella primavera del 2026, segnando un ritorno destinato a entrare nella storia della cultura pop.

