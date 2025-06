I campionati italiani di nuoto giovanile Fisdir: vittorie per gli atleti paralimpici di Telimar, Delfini blu e Sottomarino

Per la prima volta, la Fisdir ha organizzato i campionati di nuoto giovanile. Gli atleti, divisi in due categorie, hanno gareggiato domenica 8 giugno a Terni. Il Telimar ha portato a casa 11 medaglie.

Tra gli juniores, Riccardo La Mantia (classe 2009) ha conquistato tre titoli di campione italiano, dominando i 200 metri stile libero e battendo il suo record personale con un tempo di 3’06″42; nei 50 e nei 100 stile libero. Anche Maria Sofia Ingrassia (classe 2008) ha conquistato tre titoli di campionessa italiana, nei 50 metri stile libero, nei 100 metri stile libero e nei 50 metri dorso. Gian Rocco Martorana (classe 2012) ha mostrato grande carattere, arrivando a risultati che preannunciano un futuro promettente, con la vittoria di un titolo di campione italiano, nei 50 dorso, e due argenti, nei 50 e 100 stile libero. Lustro anche per l’atleta senior Giuseppe Di Marzo (classe 2004), che ha collezionato due medaglie d’argento sui 50 metri rana e nei 100 metri misti, oltre al podio sfiorato nei 50 stile libero. Come spiega Gaspare Ganci, direttore tecnico del settore paralimpico del TeLiMar, “i risultati ottenuti sia a livello regionale che a livello nazionale sono la testimonianza concreta del nostro impegno. Il sostegno determinante del presidente, Marcello Giliberti, che ci ha dato la possibilità di usufruire del moderno impianto dello Zagara, permettendo di allenarci fino al giorno prima delle gare, ha contribuito – e non poco – al raggiungimento di questi traguardi, integrando dedizione, tecnica e inclusione”.

Anche la squadra dei Delfini Blu ha preso parte ai campionati italiani di nuoto con tre giovani atleti: Riccardo Lucà, Davide Ramondo e Giulio Ferrante. Questi ultimi due, protagonisti con risultati cronometrici di notevole rilievo, hanno vinto il titolo italiano nelle gare disputate.

Davide Ramondo ha ottenuto l’oro nei 50 farfalla, 100 stile libero e 200 misti; Giulio Ferrante sempre oro nei 50, 100 e 200 rana. Un risultato che conferma il talento emergente di questi giovani nuotatori. “Siamo fieri dei titoli dei nostri ragazzi – commenta la presidente dei Delfini Blu, Marina Bellomo -. I loro miglioramenti hanno dimostrato che il lavoro costante, la passione e la determinazione portano a risultati straordinari. Nel contempo tengo ad evidenziare in parallelo due altri importanti traguardi della squadra: il 23 e 24 maggio, nella stessa piscina di Terni, la squadra dei Delfini Blu ha vinto, in uno scenario di 35 società provenienti da tutta Italia, il titolo di campioni italiani di nuoto promozionale, confermando così il risultato dell’anno precedente. Ed ancora il nostro tecnico Davide Di Maio è entrato nello staff tecnico della nazionale. Questi traguardi non sono solo vittorie personali, ma anche un segno concreto dell’attenzione dello staff alla crescita dell’intero movimento su vari piani, ed ancora un chiaro indicatore dello spirito di squadra che costantemente ci impegniamo a promuovere”.

Sei gli atleti in gara del Sottomarino: Valerio Palazzo categoria Esordienti: oro nei 50 dorso, nei 50 stile e nei 100 dorso. Giulio Virzì categoria Junior: oro nei 50 stile, argento nei 50 dorso, bronzo nei 50 rana. Dario Ferrigno categoria junior: argento nei 50 farfalla, nei 50 stile e nei 100 misti. Cristian Purpi categoria Senior: oro nei 200 stile e nei 50 stile, argento nei 50 farfalla. ⁠Simone Maggiore categoria Junior: oro nei 100 dorso, bronzo nei 50 stile. ⁠Daniele Ferruggia categoria Junior: argento nei 100 dorso.

“I campionati giovanili di nuoto si sono svolti come al solito con un’ottima organizzazione da parte della Virtus Buonconvento e della Fisdir nazionale – dice Giulio Polidoro, presidente dell’Asd Il Sottomarino -. Il livello tecnico è stato molto elevato perché abbiamo visto alcuni tra i migliori nuotatori under 23 italiani. La nostra società, Il Sottomarino, ha portato sei atleti in una fascia di età compresa fra i 14 e i 21 anni che hanno conquistato sei titoli italiani nella loro categoria, più altre medaglie di secondo e terzo posto. Nel complesso è stata un’esperienza molto positiva credo per tutte le società partecipanti. Nel Sottomarino c’erano due atleti che partecipavano per la prima volta ad un campionato nazionale di categoria open, essendo stati promossi quest’anno dalla categoria promozionale, quindi nel complesso è stata una buona preparazione ai campionati assoluti che si svolgeranno il 10 luglio sempre a Terni in vasca da 50 metri”.

