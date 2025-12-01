I Carabinieri al servizio della comunità: sostituita ruota a coppia di anziani in difficoltà

Mascalucia (CT). Durante un servizio di perlustrazione e controllo del territorio, una pattuglia della Tenenza Carabinieri di Mascalucia è intervenuta con prontezza, lungo una via principale del centro abitato, in soccorso di una coppia di anziani in difficoltà.

I militari, notato un significativo rallentamento del traffico, si sono accorti che era causato da un’auto in panne ferma a bordo strada e, pertanto, hanno deciso di fermarsi per regolare il flusso veicolare, al fine di scongiurare rischi per la sicurezza stradale.

Nel contempo, la pattuglia hanno rassicurato i due anziani che erano a bordo dell’utilitaria, una coppia di 85 e 79 anni, mettendoli in sicurezza lontano dalla sede stradale. Successivamente, avendo intuito che si trattava di una gomma bucata, hanno deciso di sostituirla per mettere agli anziani di rientrare a casa e agevolare, così, la circolazione delle numerose vetture in transito

A conclusione dell’intervento, i militari hanno scortato i coniugi presso un esercizio specializzato affinché fosse effettuato un controllo accurato dello pneumatico sostitutivo, garantendo così la loro totale sicurezza e anche quella degli altri utenti della strada.

La coppia ha ringraziato i Carabinieri per la premura nei loro confronti: un gesto concreto a supporto di tutta la cittadinanza.