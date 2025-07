I Carabinieri anticipano le mosse del ladro, lo attendono sotto casa e lo arrestano con la refurtiva

Catania. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza di reato, un uomo di 49 anni, residente a Catania, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, di furto aggravato in abitazione.

L’intervento è scattato nella serata di ieri, quando una segnalazione giunta alla Centrale Operativa ha indicato la presenza di un individuo che stava lasciando in tutta fretta un’abitazione, verosimilmente dopo aver messo a segno un furto in via Antonio Pacinotti, zona residenziale del capoluogo. Una gazzella dell’Arma è arrivata sul posto in pochissimi minuti, riuscendo a scorgere un soggetto in fuga a bordo di uno scooter.

Pur tentando l’inseguimento, i militari hanno dovuto fronteggiare il traffico cittadino e l’agilità del mezzo, che per un attimo è riuscito a far perdere le proprie tracce. Tuttavia, grazie alla stretta sinergia con la Centrale Operativa e al numero di targa rilevato durante l’inseguimento, è stato possibile risalire in tempo reale all’intestatario del veicolo e localizzarne l’indirizzo che si trovava a poca distanza dal luogo del furto.

I militari del Radiomobile, quindi, hanno deciso, in un attimo, di anticipare le mosse del fuggitivo, raggiungendo la sua abitazione e appostandosi in posizione discreta nei pressi della stessa, in attesa del suo rientro. L’intuizione operativa si è dimostrata corretta: l’uomo è, infatti dopo qualche secondo, sopraggiunto a bordo dello scooter, mentre i militari erano già pronti a intervenire.

Quindi, non appena il 49enne è sceso dal veicolo ed ha raggiunto il marciapiede, è stato immediatamente bloccato e messo in sicurezza dai militari dell’Arma.

Nel corso della perquisizione personale e del ciclomotore, che i Carabinieri hanno immediatamente fatto scattare, è stata trovata una busta nascosta all’interno del vano sella, contenente tutta la refurtiva riconducibile al precedente furto. In particolare, gli investigatori hanno recuperato delle monete d’epoca, gioielli vari e banconote fuori corso. Tutto il maltolto è stato riconsegnato al proprietario, che ha espresso vivo apprezzamento e ha ringraziato i Carabinieri per la tempestività e l’efficacia dell’intervento.

Il soggetto è stato pertanto arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che disponeva per lui la custodia cautelare in carcere, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.

Questo intervento conferma, ancora una volta, la prontezza operativa dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto ai reati predatori e nella tutela concreta della sicurezza dei cittadini.