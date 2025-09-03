I Carabinieri arrestano due uomini per tentata rapina in concorso e resistenza a Pubblico Ufficiale

Formia (LT): Nei giorni scorsi, a Formia (LT), i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia del luogo hanno arrestato, in flagranza di reato, due uomini, rispettivamente di 22 e 23 anni, residenti a Napoli, per il reato di tentata rapina in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.

Nello specifico, i Carabinieri, su richiesta pervenuta al 112 N.U.E., sono intervenuti in quel centro ove i due malviventi stavano cercando di impossessarsi della bicicletta un giovane straniero.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno individuato i due soggetti e, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a raggiungerli e a trarli in arresto.

Al termine delle formalità di rito, gli arrestati sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Cassino e il GIP, accogliendo le richieste della Procura della Repubblica di Cassino, ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti suddetti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.