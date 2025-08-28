I Carabinieri arrestano due uomini per tentato furto

Sabaudia (LT): Nel pomeriggio di mercoledì , i Carabinieri della Stazione di Sabaudia (LT) hanno tratto in arresto, due uomini di 38 e 37 anni, residenti a Roma, già noti alle forze di polizia, per il reato di tentato furto.
Nello specifico i Carabinieri, durante un servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso gli indagati forzare uno sportello di un’autovettura, parcheggiata su quel lungomare pontino, accertando successivamente un altro tentativo di furto di un’altra autovettura parcheggiata nelle vicinanze del predetto veicolo.
Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati condotti presso le loro abitazioni, in regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della costituzione