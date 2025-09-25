I Carabinieri arrestano l’autore di un furto in abitazione “Il ladro, ripreso dalle telecamere installate nella casa, avrebbe fornito anche false generalità”

I Carabinieri della Stazione di Messina Arcivescovado hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino marocchino di 23 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di furto aggravato in abitazione.

Allertati da una chiamata pervenuta al numero di pronto intervento 112 che segnalava un furto in un appartamento in un quartiere residenziale del centro cittadino, i Carabinieri hanno individuato e fermato il 23enne mentre si aggirava in atteggiamento sospetto nella zona di Camaro.

L’immediata attività investigativa sviluppata sulla base delle dichiarazioni rese dalla vittima, nonché dalla visione dei filmati estrapolati dalle videocamere di sorveglianza, installate all’interno della casa, hanno permesso ai militari di risalire al cittadino straniero quale autore del furto.

Il 23enne è stato pertanto arrestato e condotto in caserma, laddove i militari hanno potuto accertare che lo stesso, privo di documenti, aveva fornito dichiarazioni mendaci sulla sua identità, motivo per il quale è stato anche denunciato per il reato di false dichiarazioni rese a Pubblico Ufficiale.

L’arrestato si trova ora ristretto presso il carcere di Messina Gazzi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.