I Carabinieri arrestano un 19enne per rapina

Latina: Nella mattinata di venerdì, un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, che viaggiava a bordo di un treno diretto a Roma, libero dal servizio e con l’ausilio dei militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Latina, ha arrestato, in flagranza di reato, un ragazzo tunisino di 19 anni, in Italia senza fissa dimora, con precedenti di polizia, per il reato di rapina.

Nello specifico, la ricostruzione preliminarmente condotta ha permesso di riscontrare che l’indagato si era impossessato, in modo repentino, mentre le vittime stavano riposando, di zaini e apparecchi telefonici di proprietà di tre diverse persone. Qualcuno dei viaggiatori, accortosi dell’accaduto, ha lanciato l’allarme, attirando l’attenzione delle ulteriori persone presenti, tra cui l’ufficiale dell’Arma che, dopo essersi qualificato, ha bloccato l’indagato alla stazione ferroviaria di Latina, durante la fermata, mentre stava tentando di allontanarsi. L’uomo ha opposto resistenza al controllo in atto, venendo poi bloccato e arrestato dall’ufficiale intervenuto, unitamente ai militari della Sezione Radiomobile intervenuti, su sua richiesta.

Si è proceduto quindi a riscontrare quanto in possesso dell’indagato, verificando che gli oggetti asportati appartenevano effettivamente a tre distinti viaggiatori, a cui la refurtiva è stata restituita.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato inizialmente trattenuto le camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, per poi essere tradotto presso la Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione