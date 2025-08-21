I Carabinieri arrestano un 25enne per evasione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detezione illegale di munizionamento

Aprilia (LT) – Nella decorsa nottata, in Aprilia, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia hanno tratto in arresto, un uomo di 25 anni del luogo, già noto alle forze di polizia e sottoposto alla misura cautelare della detenzione domiciliare, per i reati di evasione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizionamento.

Nello specifico, i Carabinieri, durante un servizio di perlustrazione, si sono recati presso l’abitazione dell’uomo, accertando la sua assenza, che sopraggiungeva poco dopo a bordo di un’autovettura. Successivamente i militari dell’Arma, hanno sottoposto l’ uomo a perquisizione personale, veicolare e domiciliare, rinvenendo nella sua disponibilità circa 8 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, un proiettile cal. 9X19 e la somma di circa 500,00 euro in contanti.

La sostanza stupefacente sequestrata, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sarà sottoposta alle analisi di laboratorio, quantitative e qualitative.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Aprilia, in attesa dell’udienza di convalida di arresto con rito direttissimo, che si terrà nella giornata odierna.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.