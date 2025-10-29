I Carabinieri arrestano un 29enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

Riposto (CT). I Carabinieri della Stazione di Riposto, unitamente al Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno scoperto l’attività illecita di un 29enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, arrestandolo in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nel corso di un’attività preventiva finalizzata al contrasto del traffico di sostanze illecite, i militari dell’Arma hanno monitorato diverse zone del paese, da quelle più centrali alle periferiche, individuando il giovane mentre, guardingo, usciva dalla propria abitazione con al seguito un borsello. L’atteggiamento del ragazzo ha indotto i Carabinieri a sottoporlo ad un controllo, pertanto, unitamente alle unità cinofile, le pattuglie si sono avvicinate a lui. Sin da subito, i cani antidroga hanno “puntato” il borsello dell’uomo che, pertanto, è stato perquisito. Il fiuto infallibile dei cani ha consentito di scovare 35 grammi di marijuana, 50 grammi di cocaina e 11 di crack, tutte suddivise in dosi pronte per la vendita, oltre a un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento.

Nel corso della perquisizione, i Carabinieri hanno inoltre rinvenuto e sequestrato due telefoni cellulari, 180 euro verosimilmente provento dell’attività di spaccio e documenti manoscritti riconducibili proprio alla contabilità del traffico illecito.

Tutti gli elementi raccolti hanno confermato l’esistenza di un’attività di spaccio organizzata, motivo per cui, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il 29enne è stato tratto in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.