I Carabinieri arrestano un 30enne in esecuzione a una misura cautelare in carcere

Aprilia (LT): Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Aprilia (LT) hanno tratto in arresto un uomo di 30 anni del posto, già noto alle forze di polizia, in esecuzione alla misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale Ordinario di Latina – Ufficio G.I.P.

sulla scorta delle inosservanze delle prescrizioni imposte all’indagato, documentate dal predetto Comando Arma e relative alla meno afflittiva misura degli arresti domiciliari a cui l’uomo era sottoposto, dallo scorso mese di aprile, per i reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi, lesioni personali, atti persecutori e minaccia a pubblico ufficiale commessi ad Aprilia.

All’atto dell’esecuzione del citato provvedimento restrittivo, i Carabinieri hanno sottoposto l’uomo a perquisizione personale e domiciliare, rinvenendo nella sua disponibilità circa 11 grammi di sostanza stupefacente di tipo “hashish” e circa 2.700 euro in banconote, che si ritiene essere il provento dell’attività illecita di smercio di sostanza stupefacente.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre l’uomo è stato altresì denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio.

Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.