I Carabinieri arrestano un 32enne per maltrattamenti in famiglia e minacce

Sonnino (LT): Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Sonnino (LT) hanno tratto in arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 32 anni del posto, già noto alle forze di polizia, per il reato di maltrattamenti in famiglia e minacce.

Nella circostanza, i Carabinieri, su richiesta pervenuta al 112 N.U.E., erano intervenuti presso l’abitazione dell’indagato che, per futili motivi, stava aggredendo verbalmente due familiari conviventi, la mamma e la sorella, impugnando una pistola scacciacani priva del tappo rosso, con cui le stava minacciando di morte.

I Carabinieri, prontamente intervenuti, hanno bloccato e tratto in arresto l’uomo, ponendo sotto sequestro la pistola in uso all’uomo.

L’episodio accertato è risultato l’ennesimo di altri già verificatisi in passato, ma mai denunciati dalle parti offese.

L’arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura dei Latina, dopo la convalida dell’arresto, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in un’altra unità abitativa, ma nello stesso Comune.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione