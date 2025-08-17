I Carabinieri arrestano un 34enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizionamento

Aprilia (LT) – Nella serata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia (LT) hanno tratto in arresto, un uomo di 34 anni, residente in provincia di Roma, già noto alle forze di polizia, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti e detenzione abusiva di munizionamento.

Nello specifico, i Carabinieri, durante un servizio perlustrativo, hanno proceduto al controllo dell’indagato il quale veniva trovato in possesso di circa 25 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in 43 dosi. Pertanto i militari dell’Arma hanno esteso la perquisizione presso l’abitazione dell’indagato, rinvenendo nella sua disponibilità nr. 2 proiettili cal. 12.

Il materiale rinvenuto è stato opportunamente repertato e sottoposto a sequestro, a disposizione dell’A.G., specificando che la sostanza stupefacente sarà sottoposta ad analisi di laboratorio.