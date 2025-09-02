I Carabinieri arrestano un 36enne in esecuzione di un mandato di arresto europeo

Sezze (LT) Nel corso della mattinata di lunedì, i Carabinieri della Stazione di Sezze (LT), hanno arrestato un cittadino romeno di 36 anni residente a Sezze (LT), già noto alle forze di polizia, in esecuzione di un mandato di arresto Europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria Romena.

L’indagato è ritenuto responsabile dei reati di truffa e guida senza patente avvenuti in Romania nell’anno 2023. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria-

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.