I Carabinieri arrestano un 36enne per le violazioni delle prescrizioni imposte

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Fondi (LT) hanno tratto in arresto un uomo di 46 anni, già noto alle forze di polizia, in esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere emesso dal Tribunale di Latina – Ufficio G.I.P., in aggravamento della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari a cui l’uomo era sottoposto dallo scorso 4 settembre per il reato di ­­­incendio e lesioni personali aggravate avvenuti a Fondi (LT).

Il provvedimento restrittivo è stato emesso sulla scorta delle comunicazioni delle inosservanze delle prescrizioni da parte dell’indagato per il quale, tra l’altro, era stato arrestato lo scorso 21 ottobre dai Carabinieri della Tenenza di Fondi (LT) per evasione

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.