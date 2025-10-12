I Carabinieri arrestano un 37enne per violazione degli obblighi del divieto di avvicinamento alla parte offesa
Cisterna di Latina (LT): Nella serata di Venerdì, i Carabinieri della Stazione di Cisterna di latina (LT) hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo di 37 ani anni del posto, già noto alle forze di polizia, per il reato di violazione degli obblighi del divieto di avvicinamento alla parte offesa.
Nello specifico, i Carabinieri sono intervenuti in quel centro, a seguito dell’attivazione dell’allarme del dispositivo del braccialetto elettronico che segnalava l’avvicinamento dell’indagato alla vittima di maltrattamenti in famiglia, prontamente rilevato dalla Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Latina.
Dopo pochi minuti, i militari dell’Arma sono arrivati sul posto, riscontrando l’effettiva presenza del 37enne, mentre si trovava nei pressi dell’abitazione della ex compagna, luogo dal quale l’indagato si sarebbe dovuto tenere a distanza di almeno 500 metri.
Pertanto, avendo riscontrato la violazione delle prescrizioni di cui al provvedimento adottato dall’Autorità Giudiziaria, il 37enne è stato arrestato.
L’uomo, espletate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Latina, in attesa della convalida d’arresto che si terrà con rito direttissimo nella giornata di oggi.
Si rappresenta che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.