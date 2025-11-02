I Carabinieri arrestano un 41enne in esecuzione di una misura cautelare

Latina (LT) – Nel corso della nottata di venerdì, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina (LT) hanno tratto in arresto un uomo di 41 anni, già noto alle forze di polizia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Latina, poiché ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia, commesso tra il 2022 e il 2025, in danno della sua ex compagna.
Nello specifico i Carabinieri, durate un servizio di perlustrazione, hanno sottoposto a controllo il 41enne all’interno di un’area di servizio del luogo, che, all’esito di più approfonditi accertamenti, è risultato essere destinatario del predetto provvedimento restrittivo.
L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione