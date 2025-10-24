I Carabinieri arrestano un 42enne per atti persecutori e resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale

Aprilia: Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Campoverde (LT) hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 44 anni residente a Nettuno (RM), già noto alle forze di polizia, per il reato di atti persecutori e resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, i Carabinieri, su segnalazione pervenuta al 112 N.U.E., sono intervenuti presso un’abitazione di quel centro in quanto una donna, rientrando nella propria abitazione, aveva sorpreso il suo ex compagno all’interno dell’immobile, che stava dormendo sul divano, nonostante lei lo avesse più volte diffidato a non tornare nella sua casa.

I Carabinieri, giunti sul posto, invitavano l’uomo a lasciare l’appartamento della donna, ma improvvisamente l’indagato, ha aggredito fisicamente i militari dell’Arma intervenuti, colpendoli con calci e pugni, opponendo resistenza attiva al loro intervento.

Immobilizzato, con non poche difficoltà, l’uomo è stato tratto in arresto per atti persecutori e resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Per le lievi lesioni riportate nel corso dell’intervento, i Carabinieri sono dovuti ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso di Aprilia (LT).

L’arrestato, mentre era negli uffici del Comando Arma procedente per le formalità di rito, è stato colto da malore e, pertanto, è stato trasportato dal personale del 118 intervenuto presso l’ospedale di Aprilia (LT), dove è tuttora sorvegliato dai militari dell’Arma, in attesa della convalida dell’arresto che si terrà nella giornata di domani con rito direttissimo. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione