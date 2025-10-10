I Carabinieri arrestano un 43enne per detenzione illegale di arma e di munizioni, anche da guerra, minaccia e resistenza a P. U.

Sezze (LT): Nella decorsa notte, i Carabinieri della Stazione di Sezze (LT) hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 44 anni del posto, già noto alle forze di polizia, per detenzione illegale di arma e detenzione illegale di munizioni, anche da guerra, nonché per minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, i militari dell’Arma, durante un servizio perlustrativo finalizzato al controllo del territorio, hanno notato l’uomo a piedi che ha indotto gli operanti ad eseguire un controllo approfondito. Una volta fermato, l’indagato, per eludere il controllo, si è dato a precipitosa fuga, riuscendo a raggiungere le pertinenze della propria abitazione, dove, i Carabinieri, lo hanno raggiunto e bloccato al termine di un breve inseguimento a piedi. Nella circostanza, l’uomo ha anche rivolto minacce agli operanti.

In ragione dell’atteggiamento assunto, i Carabinieri hanno proceduto alla perquisizione personale nei confronti dell’uomo, rinvenendo nella sua disponibilità una pistola calibro 22 con matricola abrasa. La perquisizione è stata poi estesa al domicilio dell’indagato, dove i militari dell’Arma hanno altresì rinvenuto una slitta per fucile, una cartuccia calibro 12 a pallini, una cartuccia calibro 12,7, un’ogiva calibro 5.56, due bossoli rispettivamente calibro 12.7 e 5.56, tutto sottoposto a sequestro.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Latina, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione