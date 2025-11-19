I Carabinieri arrestano un 46enne per rapina e sequestro di persona

Aprilia: Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia (LT) hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 46 anni, disoccupato, già noto alle Forze di Polizia, per i reati di rapina e sequestro di persona.

Nello specifico, su segnalazione pervenuta al 112NUE, i Carabinieri sono intervenuti nel centro urbano del comune di Aprilia a seguito della patita rapina da un 55enne residente a Roma. Gli accertamenti preliminarmente condotti, hanno permesso ai militari dell’Arma di apprendere che la vittima del reato era stata avvicinata da un suo conoscente che, minacciandolo con un coltello, lo aveva costretto a salire sulla autovettura in uso, impedendogli di allontanarsi e facendosi consegnare un telefono cellulare e i documenti personali in suo possesso. Il malcapitato ha poi riferito di essere riuscito a liberarsi e a chiamare il 112 NUE. La pattuglia dei Carabinieri intervenuta, sulla scorta delle informazioni acquisite, è riuscita a rintracciare l’indagato presso la propria abitazione, dove, a seguito di perquisizione, è stata rinvenuta la refurtiva nonché il coltello utilizzato per compiere la rapina.

Pertanto, l’indagato è stato tratto in arresto, la refurtiva restituita all’avente diritto e il coltello sottoposto a sequestro.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa di convalida del G.I.P., come disposto dall’Autorità Giudiziaria.Il procedimento versa tuttora nella fase delle indagini preliminari, con la conseguenza che per tutti gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza