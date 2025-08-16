I Carabinieri arrestano un 48enne per tentato furto aggravato e denunciano un 72enne per lesioni aggravate

Pontinia (LT): I Carabinieri del N.O.R. — Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Latina, coadiuvati da militari della Stazione Carabinieri di Pontinia, nella notte hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un quarantottenne italiano residente a Terracina, già noto alle forze di polizia, poiché sorpreso a rubare all’interno di un’abitazione nel comune di Pontinia, insieme ad un complice rimasto ignoto che è riuscito a fuggire alla cattura.

Nello specifico i Carabinieri, allertati dalla dipendente Centrale Operativa, sono intervenuti presso un’abitazione di quel centro dove poco prima era stato segnalato un ferimento causato dall’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Nella circostanza, infatti, il proprietario dell’abitazione, un settantaduenne di Pontinia che già nei giorni scorsi aveva denunciato di essere stato vittima di furto, avvedutosi della presenza di due sospetti all’interno della proprietà, avrebbe impugnato il proprio fucile da caccia ed esploso alcuni colpi, ferendo uno dei soggetti ad una gamba. Nel frattempo, il figlio del settantaduenne, sentiti gli spari, è corso a verificare cosa stesse succedendo e, dopo un breve inseguimento, è riuscito a fermare l’uomo che poco prima era stato colpito, anche grazie al repentino intervento dei militari della Sezione Radiomobile, prontamente giunti sul posto. All’esito dei preliminari accertamenti condotti in loco, i Carabinieri hanno altresì affidato il ferito alle cure del personale del 118, mentre il settantaduenne è stato deferito per lesioni aggravate dall’uso di arma da fuoco. Proseguono le indagini per identificare il soggetto che è riuscito a fuggire.

L’attenzione del Comando Provinciale Carabinieri di Latina rimane alta e costante sull’intera giurisdizione di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di ordine e sicurezza pubblica avanzate dai cittadini. Pertanto, continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto dell’Arma dei Carabinieri, svolti dalle numerose pattuglie impiegate giorno e notte per il contrasto ai reati predatori.”

Il procedimento versa tuttora nella fase delle indagini preliminari, con la conseguenza che per tutti gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza.