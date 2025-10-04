I Carabinieri arrestano un 49enne, condannato per evasione aggravata

Terracina (LT): Nella giornata di giovedì, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Terracina (LT) hanno arrestato un uomo di 46 anni, residente in provincia di Perugia, già noto alle Forze di Polizia, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di mesi 6, poiché riconosciuto colpevole del reato di evasione aggravata, commesso nell’anno 2022 in provincia di Perugia (PG).
I Carabinieri, dopo una mirata attività di ricerca, avviata su attivazione da parte della Compagnia Carabinieri di Città di Castello (PG), hanno rintracciato il 49enne, dando esecuzione al predetto provvedimento.
L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.