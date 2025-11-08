I Carabinieri arrestano un 53enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Sezze (LT): Nel pomeriggio di ieri a Sezze (LT), i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Latina congiuntamente a personale del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Latina,

hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 53 anni residente a Latina, già noto alle forze di polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico, i Carabinieri, all’esito di mirati servizi finalizzati all’attività di contrasto allo smercio di sostanze stupefacenti, hanno fermato l’indagato alla guida di un’autovettura intestata a una società di noleggio veicoli.

A seguito di una perquisizione personale e veicolare, l’uomo è stato trovato in possesso di n. 2 involucri contenenti complessivamente circa 2 chilogrammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, occultati nel bagagliaio del veicolo.

La sostanza stupefacente rinvenuta è stata sequestrata e, nell’ambito delle disposizioni che saranno impartite dall’Autorità Giudiziaria, sarà sottoposta alle analisi di laboratorio, quantitative e qualitative.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Latina.Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione