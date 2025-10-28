I Carabinieri arrestano un 56enne per rapina impropria e lesioni personali

Aprilia (LT): Nella giornata di domenica, i Carabinieri della Stazione di Aprilia (LT), hanno arrestato, in flagranza di reato un cittadino romeno di 56 anni residente ad Aprilia (LT), già noto alle forze di polizia, per il reato di rapina impropria e lesioni personali.

Nello specifico, I Carabinieri, sono intervenuti presso un supermercato del posto dove poco prima, il Comandante della Stazione carabinieri di Aprilia (LT), libero dal servizio, ha tratto in arresto l’uomo che si è reso responsabile di una rapina.

L’uomo, dopo aver asportato dagli scaffali di un supermercato due bottiglie di birra, nel tentativo di superare le barriere anti taccheggio, colpiva al volto l’addetta alla vigilanza e il direttore del suddetto supermercato, prima di essere fermato e bloccato dal Comandante della Stazione Carabinieri di Aprilia (LT).

A causa delle lesioni riportate, l’addetta alla vigilanza e il direttore del supermercato, sono dovuti ricorrere alle prime cure mediche del personale del 118 intervenuti sul posto e trasportati presso l’ospedale di Aprilia (LT).

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso le camere di sicurezza del Reparto Territoriale di Aprilia (LT), in attesa della convalida dell’arresto che si terrà nella giornata di oggi con rito direttissimo.