I Carabinieri arrestano un 59enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale

Aprilia (LT): Nella giornata odierna, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia (LT) hanno arrestato, un uomo di 59 anni del posto, già noto alle forze di polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, i Carabinieri, durante un normale servizio di controllo del territorio, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, notato mentre si aggirava a piedi in una via di quel comune, hanno deciso di procedere ad un controllo.

L’uomo, alla vista dei militari, ha tentato di darsi alla fuga, ma dopo un breve inseguimento a piedi è stato raggiunto e bloccato.

La conseguente perquisizione personale ha permesso ai militari dell’Arma di rinvenire nella disponibilità dell’indagato circa 28 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e crack, suddivisa in 46 dosi. La perquisizione è stata quindi estesa nell’abitazione dell’uomo, dove è stato rinvenuto materiale vario per il confezionamento.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e la sostanza stupefacente, nell’ambito delle disposizioni impartite dall’Autorità Giudiziaria, sarà sottoposta ad analisi di laboratorio, quantitativa e qualitativa. L’arrestato, espletate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato condotto presso le camere di sicurezza della Stazione di Aprilia, in attesa della convalida d’arresto, che si terra con rito direttissimo nella mattinata di domani.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’ indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione