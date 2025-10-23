I Carabinieri arrestano un 67 enne: a casa aveva una pistola clandestina

Mineo (CT). I militari del Comando Stazione Carabinieri di Mineo hanno eseguito una perquisizione a casa di un uomo perché denunciato per maltrattamenti nei confronti della moglie, al fine di scongiurare che detenesse un’arma e, dunque, per adottare le precauzioni previste dal cosiddetto “Codice Rosso”, a tutela della vittima.

Tale attività si è rivelata quanto mai necessaria, perché ha permesso ai Carabinieri di scovare una pistola clandestina a tamburo calibro 6 mm, minuscola ma potenzialmente letale, sprovvista di matricola, che il 67enne aveva nascosto tra le posate, in un cassetto della cucina.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo è stato perciò arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.