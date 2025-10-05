I Carabinieri arrestano un 73enne, condannato per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti  

Cisterna di Latina (LT): Nella giornata dello scorso 3 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina (LT) hanno arrestato un uomo di 73 anni del luogo, già noto alle Forze di Polizia, in esecuzione dell’ordine di esecuzione della misura della detenzione domiciliare emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma – Ufficio Esecuzioni Penali,

dovendo espiare la pena di anni 4, mesi 4 , poiché riconosciuto colpevole dei reati di furto e di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, rispettivamente commessi negli anni 2019 e 2021, nella provincia di Latina e Roma.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso il proprio domicilio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.