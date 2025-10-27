I Carabinieri arrestano un 73enne condannato per violazione degli obblighi familiari

Aprilia (LT): Nel pomeriggio di venerdì, i Carabinieri della Stazione Aprilia (LT) hanno arrestato un uomo di 73 anni residente del posto, già noto alle Forze di Polizia,
in esecuzione dell’ordine di applicazione della misura della detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Latina – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di mesi 4 di reclusione, poiché riconosciuto colpevole del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, commessi nell’anno 2013 a San Donato Val di Comino (FR).
L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso il proprio domicilio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.