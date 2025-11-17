I Carabinieri arrestano un cinquantunenne per atti persecutori

Fondi (LT): Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Fondi (LT), a conclusione di mirate indagini, hanno arrestato – in differita – un uomo di 52 anni del posto, già noto alle forze di polizia, per il reato di atti persecutori.

Nello specifico, i Carabinieri, a seguito di querela sporta da una donna di 27 anni del luogo, hanno avviato indagini che, attraverso la visione dei filmati di sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di riscontrare quanto denunciato, ma soprattutto come l’indagato avesse pedinato la donna, per tutta la giornata di ieri, costringendola a rinchiudersi in casa. Tali elementi, uniti agli esiti di ulteriori approfondimenti eseguiti attraverso la disamina di dati forniti dalla querelante, quali i numerosi tentativi di chiamata o scritti anche dal tenore minatorio, hanno permesso di documentare gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato che, pertanto, è stato arrestato.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa della convalida dell’arresto che si terrà nella giornata odierna con rito direttissimo.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione