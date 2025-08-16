I Carabinieri arrestano un diciottenne per furto e resistenza a Pubblico Ufficiale

Latina: Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo di 18 anni, residente nella provincia di Napoli, per i reati di furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, i Carabinieri, durante un servizio perlustrativo, hanno sorpreso l’uomo che si allontanava velocemente da un distributore di quel centro, a bordo di un monopattino, dopo che aveva asportato da un’auto in sosta un portafogli, mentre la proprietaria, una donna di 63 anni, era impegnata ad eseguire un rifornimento. Immediatamente i militari dell’Arma, accortasi di quanto era accaduto, hanno inseguito l’indagato, bloccandolo dopo un inseguimento di circa 200 metri.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso le camere di sicurezza della Stazione di Latina, in attesa della convalida di arresto con rito direttissimo, che si è tenuto nella mattinata odierna, all’esito del quale, l’Autorità Giudiziaria, oltre a convalidare l’arresto, ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.